Grup de 21 de persoane, depistat in Parcul National Piatra Craiului. Ghizii au fost sanctionati cu amenda

"Astazi am avut in teren o echipa formata in comun cu Jandarmeria Montana Zarnesti, pentru verificarea respectarii regulamentului parcului privind parcurgerea traseelor nemarcate (2 prevederi principale - obtinerea unui acord pe email si respectarea numarului de 5 persoane in grup, inclusiv ghidul). In zona Braului de Mijloc, a fost intalnit un grup de 21 de persoane !! cu 2 ghizi, precum si un grup de 8 persoane cu un ghid. Ghizii au fost sanctionati cu amenda, restul persoanelor cu avertisment", au anuntat, sambata, reprezentantii Parcului National Piatra Craiului.Potrivit acestora, o persoana din cel de-al doilea grup s-a si accidentat. "Chiar din cel de-al doilea grup a facut parte si o persoana care, din pacate, s-a accidentat astazi, care a fost evacuata cu elicopterul de catre colegii de la Salvamont Zarnesti. Evacuarea s-a facut foarte rapid si datorita informatiilor furnizate de jandarmul montan prezent la fata locului, care a transmis locatia exacta precum si conditiile privind posibilitatea interventiei cu elicopterul", au mai transmis oficialii zonei.Potrivit acestora, marimea grupului din regulamentul parcului a fost discutata si agreata cu asociatiile montane si cele ale ghizilor, astfel incat impactul asupra habitatelor din zona cea mai sensibila a parcului sa fie minim si sa fie asigurata cat mai bine si siguranta turistilor din grup.