Jandarmii au trimis acasa 30 de oameni invitati la o nunta in Bistrita. Evenimentul a continuat dupa ce organizatorul a fost amendat cu 3.000 de lei

Ziare.

com

In localul din orasul Bistrita unde a fost programata nunta se aflau 80 de oameni, in conditiile in care, potrivit regulilor valabile in perioada pandemiei de COVID-19, la o adunare publica in spatiu deschis nu pot participa mai mult de 50 de oameni.Nunta a continuat dupa ce 30 de invitati au fost trimisi acasa, iar organizatorul evenimentului a fost amendat cu 3.000 de lei."Persoanele interesate de organizarea unui eveniment privat trebuie sa tina cont de faptul ca, in conformitate cu Hotararea nr. 476 din 2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anexa nr 3, art. 1, pct. 11, se interzice participarea la evenimente private in spatii deschise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 50 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica", se arata intr-un comunicat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Bistrita-Nasaud.