Judecatorii mentin o amenda aplicata protestatarului "Ceausescu" pentru ca l-a insultat pe senatorul PSD Liviu Pop. Parlamentarul a fost numit "jigodie, nesimtitule, infractorule"

Amenda i-a fost aplicata lui "Ceausescu" in seara zilei de 22 aprilie 2019. Invitat intr-o emisiune la postul B1TV, senatorul PSD a fost asteptat la iesirea din sediul televiziunii de "Ceausescu", care a inceput sa filmeze adresandu-i-se senatorului cu apelativele: "nesimtitule, jigodie, analfabetule, politician corupt, golan parlamentar, hotule, badaranule, infractorule".Pop a reclamat incidentul la 112, iar la fata locului a ajuns un echipaj de Politie care l-a amendat pe "Ceausescu" cu suma de 1.000 de lei pentru "savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora".Marian Tivilic Morosanu a contestat amenda in instanta , aratand ca a actionat in virtutea dreptului la libera exprimare., a aratat Morosanu in instanta."Ceausescu" a mai cerut anularea amenzii aratand caAtat Judecatoria Sectorului 1, cat si Tribunalul Bucuresti au mentinut amenda aplicata lui Marian "Ceausescu". "Tribunalul retine ca, expresiile folosite de petent (jigodie, analfabet, nesimt, politician corupt, golan, hot, badaran) nu ar putea fi considerate ca ar contribui la o dezbatere de interes general pentru societate sau nu vizeaza un drept al publicului de a fi informat, care ar fi putut eventual lasa loc unor limite mai largi privind libertatea de exprimare, ci ele reprezinta expresii de natura sa afecteze dreptul la demnitate al persoanei injuriate- senatorul Liviu Marian Pop", se arata in sentinta Tribunalului Bucuresti, care este definitiva.Judecatorii au explicat si motivele pentru care au refuzat sa transforme amenda de 1.000 de lei aplicata lui Morosanu in avertisment., mai arata Tribunalul Bucuresti.