Kanal D, Nasul TV si Romania TV, amendate de Consiliul National al Audiovizualului. Amenda de 50.000 de lei in total

Kanal D a fost amendat cu 25.000 de lei pentru emisiunea "Puterea Dragostei", editii difuzate in perioada 17.04 - 06.05.2020, pentru ca nu au fost respectate prevederile art. 39 alin. (2), art. 19 si art.40 din Legea audiovizualului.Potrivit acestora, "nu pot fi difuzate in intervalul orar 6,00 - 23,00 productii care prezinta: a) violenta fizica, psihica sau de limbaj, in mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate"; iar "responsabilitatea clasificarii programelor revine radiodifuzorilor si furnizorilor de servicii media la cerere, in conformitate cu criterii precum "psihologia personajelor si reperele morale pe care acestea le ofera copiilor sau adolescentilor".Natul TV a fost sanctionat cu amenda de 20.000 de lei pentru editiile emisiunii "Natul Special" din 24, 25 si 29.04.2020. Conform motivarii CNA, un prezentator are obligatia "sa nu foloseasca si sa nu permita invitatilor sa foloseasca un limbaj injurios sau sa instige la violenta".De asemenea, Romania TV a fost amendata cu 5.000 de lei, deoarece radiodifuzorul nu a respectat dispozitiile art. 65 lit. a) si c) si nici pe cele ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului la difuzarea unor informatii, in cadrul unor emisiuni de stiri si dezbateri din 19.04.2020, cu privire la un accident de elicopter in care a fost implicat ministrul Marcel Vela in anul 2017.CNA a motivat sanctiunea, precizand ca postul trebuie sa informeze corect cu privire la un subiect, fapt sau eveniment , informatia sa fie verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta".Prima TV a primit somatie publica pentru emisiunea "Starea Natiei" din data de 21.04.2020, difuzata cu incalcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului.