Marile companii care vand masa lemnoasa, amendate cu 26,6 milioane de euro de Consiliul Concurentei

In cadrul acestei investigatii , autoritatea de concurenta a analizat mai multe licitatii organizate de diversi administratori sau proprietari de fond forestier in perioada 2011 - 2016 si a constatat ca in cazul a 45 dintre ele au fost incalcate regulile de concurenta prin realizarea unor intelegeri si/sau practici concertate pentru impartirea loturilor/partizilor de masa lemnoasa, in functie de interes, precum si/sau pentru impartirea surselor de aprovizionare.Astfel, companiile isi coordonau comportamentul prin schimburi de informatii sensibile din punct de vedere comercial privind necesarul de materie prima, politica de achizitie de masa lemnoasa, organizarea interna, precum si strategia comerciala de participare la anumite licitatii sau conduita de a licita/de a nu licita la anumite partizi/loturi de masa lemnoasa.In acest fel, companiile eliminau concurenta dintre ele in cadrul licitatiilor pentru a adjudeca masa lemnoasa la cel mai mic pret posibil, de cele mai multe ori, in detrimentul statului care incasa mai putini bani.Cele mai mari amenzi au fost luate de Egger Romania, respectiv 22,6 milioane de lei, Forestar - 1,7 milioane de lei, Frasinul - 3 milioane de lei, HS Timber Productions - 51,7 milioane de lei, Kronospan Romania - 1,9 milioane de lei, Kronospan Sebes - 1,3 milioane de lei, Kronospan Trading - 43,1 milioane de lei,Un numar de 13 companii au recunoscut incalcarea legii concurentei si au beneficiat de reduceri ale amenzilor (Alredia, Egger Romania, Explosiv Group, Fagus Forest Prod, Forest Land, Genex Com, HS Timber Productions, Kronospan Romania, Kronospan Sebes, Kronospan Trading, Limsilva Forest, Silvania International Prod, Silva Logistics Services).Kronospan Trading a fost sanctionata deoarece, la sfarsitul lunii octombrie 2018, a preluat activitatea de productie, precum si toate elementele conexe acesteia (stocuri, clienti, furnizori, contracte , evidente contabile) de la Kronospan Sebes si Kronospan Romania, continuand activitatea economica a acestora."Reamintim ca, la sfarsitul anului 2018, Consiliul Concurentei a a sanctionat companiile Forestar SA, Nico Paul SRL si Saniral SRL cu amenzi totale de 2.315.077 lei (aproximativ 497.866 euro) pentru trucarea unei licitatii derulate de Romsilva, prin Directia Silvica Neamt, pentru valorificarea lemnului fasonat", se mai arata in comunicat.De asemenea, autoritatea de concurenta a derulat mai multe anchete sectoriale si analize pe piata lemnului si a elaborat o serie de propuneri si recomandari pentru imbunatatirea concurentei, care au si fost preluate in reglementarile din domeniu.Astfel, Consiliul Concurentei a recomandat Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva sa elimine posibilitatea acoperirii, din alte activitati, a unor costuri legate de prelucrarea masei lemnoase in instalatiile proprii.De asemenea, autoritatea a solicitat ajustarea legislatiei din domeniu, astfel incat nivelul de taxare sa fie nediscriminatoriu, iar Romsilva sa plateasca taxe si redevente ca toti ceilalti administratorii si/sau proprietarii de fond forestier.In acelasi timp, a mai recomandat eliminarea conditiei atestarii sau sa se permita participarea la licitatiile organizate de administratorii de paduri proprietate publica, inclusiv a companiilor/persoanelor fizice care au incheiat contracte de prestari servicii cu operatori atestati pentru activitatea de exploatare forestiera.In ceea ce priveste modul de selectare a partizilor care vor fi recoltate de catre Romsilva, autoritatea de concurenta considera ca trebuie sa se realizeze intr-un mod nediscretionar, in baza unei reglementari interne clare.Totodata, pentru intensificarea combaterii taierilor ilegale, autoritatea a recomandat Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara intocmirea cadastrului fondului forestier.In plus, Consiliul Concurentei a recomandat Guvernului Romaniei realizarea (inclusiv cu sursa de finantare din fonduri europene) a unui program privind economisirea lemnului de foc, prin inlocuirea dispozitivelor ineficiente si poluante utilizate de populatie pentru incalzire, cu unele mai eficiente, ceea ce ar conduce la scaderea costurilor de incalzire si reducere semnificativa a cererii de lemn de foc, aspect determinant in reducerea taierilor ilegale.