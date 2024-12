Ministrul Finantelor vrea sa schimbe modul de plata a amenzilor

Plata amenzilor contraventionale va fi centralizata si se va face intr-un cont unic, urmand sa fie realizata o baza comuna cu Ministerul de Interne, a anuntat ministrul Finantelor, Darius Valcov, care recunoaste ca sunt numeroase cazurile in care trezoreriile locale imputa sume deja achitate.

Valcov a aratat ca exista deficiente de evidenta a platilor amenzilor, a caror recuperare este in acest moment in responsabilitatea autoritatilor locale, iar realizazrea unui cont unic de plata si centralizarea acestora ar duce la evitarea unor situatii in care contribuabilii sunt nevoiti sa achite de mai multe ori aceeasi suma.

Ministrul Finantelor a prezentat, joi, intr-o conferinta de presa comuna cu premierul Victor Ponta, mai multe proiecte ale ministerului in acest an, printre care se numara modificarea legilor finantelor publice si finantelor publice locale, precum si a legii privind prevenirea si combaterea evazunii fiscale.

Totodata, Ministerul Finantelor va dezvolta un program informatic privind angajarea si utilizarea resurselor bugetare la fiecare institutie publica si un normativ de cost aplicabil tuturor institutiilor din Romania, care va duce la o reducere cu 10-20% a cheltuielilor cu bunuri si servicii.

Valcov a reamintit si de propunerile privind infiintarea unei banci de dezvoltare in cadrul Eximbank, loteria bonurilor fiscale si acceptarea platilor prin card prin trezoreria statului. Ministrul Finantelor a anuntat extinderea programului "Prima Casa", suplimentarea fondurilor alocate si largirea cadrului de aplicare.

