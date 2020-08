O terasa din centrul statiunii Mamaia, amendata cu 5.000 de lei de ITM pentru ca nu a oprit programul la ora 23.00

"In cursul zilei de astazi, reprezentantii I.T.M. Constanta au luat masura sanctiunii contraventionale a unui operator economic din statiunea Mamaia (zona Piatetei Cazino), cu amenda in valoare de 5.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale privind programul de lucru in data de 2 august", a transmis Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta.Aproximativ 200 de politisti, jandarmi pompieri si reprezentanti ai organelor abilitate de control din judetul Constanta au actionat, duminica noaptea, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, in vederea prevenirii si limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in principalele zone aglomerate din judetul Constanta."Cu ocazia controalelor au fost verificate 133 de societati comerciale si au fost aplicate 46 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 35.000 de lei, dintre care 16 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, 3 la O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, 4 pentru activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite si 10 pentru fapte de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice", a anuntat IPJ Constanta printr-un comunicat de presa.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat o hotarare pentru limitarea programului teraselor, barurilor, cluburilor operatorilor de jocuri de noroc, in mai multe judete printre care si Constanta. Astfel, programul acestora nu poate fi prelungit dupa ora 23.00 si nu poate incepe inainte de ora 6.00.