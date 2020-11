Participantii la o petrecere organizata intr-o pensiune din Colibita, amandati de jandarmi

"Jandarmii montani Colibita au organizat o actiune specifica de verificare privind respectarea masurilor de prevenire si combatere a raspandirii infectiilor cu COVID-19, in zona cabanelor si pensiunilor din localitate. Acestia au identificat o pensiune unde muzica era data la volum maxim, iar zgomotul deranja toate celelalte pensiuni apropiate si mai multi tineri participau la o petrecere privata", a informat IJJ.Organizatorul petrecerii a primit o amenda de 2.000 de lei, iar alte sase persoane au fost sanctionate cu avertismente scrise.In ultimele 24 de ore, jandarmii bistriteni au aplicat, in total, zece amenzi in valoare de 8.000 de lei si 60 de avertismente scrise persoanelor care nu au respectat reglementarile in contextul pandemic.La randul lor, politistii au aplicat 125 de astfel de sanctiuni contraventionale, in cuantum total de 18.000 de lei, dintre care 23 au fost aplicate unor persoane care nu au respectat interdictiile de deplasare pe timpul noptii.