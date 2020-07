Patronul unui local in care a fost organizata o petrecere de botez cu 100 de invitati, "premiat" cu amenzi de peste 10.000 de euro

Potrivit IPJ Gorj, in tot judetul au fost organizate actiuni comune la care au participat politisti, jandarmi , reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ANSVA, ANPC , ITM, DSP.In urma controalelor efectuate la 98 de firme din Gorj, au fost aplicate 16 amenzi in valoare de peste 83.000 de lei. Intr-unul din cazuri, a fost aplicata o amenda totala de peste 50.000 patronului unui local in care a fost organizat in spatiu inchis un botez cu 100 de persoane., a transmis IPJ Gorj.Tot in noaptea de sambata spre duminica, politistii din Gorj au amendat-o cu 3.000 de lei pe patroana unui local care a organizat o nunta fara sa ia masuri pentru respectarea distantarii fizice intre participantii la eveniment . "Facem apel catre cetateni sa respecte masurile de protectie sanitara si distantare fizica pentru a-si proteja propria sanatate si viata, dar si pentru a-i proteja pe toti cei din jur!", a mai transmis IPJ Gorj.