Patru firme din Alba au fost amendate de ITM cu 300.000 de lei pentru ca au lucrat cu angajati aflati in somaj tehnic

Ziare.

com

Amenzile date sunt in valoare de 200.000 lei la o firma din Alba Iulia cu 20 de angajati in somaj tehnic, descoperiti la munca, 100.000 de lei la o firma din Sebes cu 5 salariati, 40.000 lei la alta firma din Sebes cu 2 salariati si 20.000 lei pentru o societate din Alba Iulia cu un salariat in contextul mentionat.Saptamana trecuta, in domeniul relatiilor de munca, au fost controlate 50 de unitati, cu un numar total de 2.090 angajati si au fost constatate 66 de nereguli. Inspectorii au dat 10 sanctiuni, din care 4 pentru munca nedeclarata.Este vorba despre 5 amenzi in valoare totala de 362.000 lei (360.000 lei pentru munca nedeclarata, respectiv cea prevazuta de art.260 din Codul Muncii: "Primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in perioada in care acesta/acestia are/au contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei. Inspectorii au mai dat 5 avertismente".