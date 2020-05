Persoanele care nu poarta masca in spatii inchise pana in data de 16 iunie risca amenzi intre 500 si 2.500 de lei

Ziare.

Amenda pentru lipsa mastii in locurile amintite este cuprinsa intre 500 si 2.500 de lei si este prevazuta in Legea 55/2020 privind starea de alerta, in vigoare din 18 mai.Odata ce o persoana a fost sanctionata si a intrat in posesia procesului-verbal de contraventie, ea are 15 zile la dispozitie pentru a plati jumatate din amenda aplicata de politist. De altfel, agentul constatator va fi cel care va decide sanctiunea.In functie de comportamentul respectivei persoane, agentul poate da si avertisment, in conformitate cu prevederile OG 2/2001. In schimb, daca va face scandal si nu va vrea sa se legitimeze, spre exemplu, politistul va putea invoca circumstante agravante si va putea aplica chiar maximul legal, respectiv suma de 2.500 de lei.