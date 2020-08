Peste 120 de bucuresteni amendati, in week-end, pentru nerespectarea masurilor de prevenire a infectiilor cu coronavirus

"Din acest total, 128 au fost aplicate pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, iar 21 sanctiuni au fost aplicate pentru situatii ce cad sub incidenta legislatiei privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB) transmis, luni, AGERPRES.De asemenea, politistii au purtat discutii, atat cu cetatenii, cat si cu reprezentantii agentilor economici, pentru a da anumite lamuriri si informatii cu privire la masurile de prevenire a infectarii cu virusul COVID-19.Politistii DGPMB, cu sprijinul reprezentantilor Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Politiei Locale, Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, Agentiei Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov, au efectuat verificari la peste 192 de operatori economici, precum si in mijloacele de transport in comun.Potrivit comunicatului, s-a urmarit respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dar si a altor norme privind protectia cetateanului.In cele trei zile, au fost verificate mari complexuri comerciale, hipermarketuri, hale si piete agroalimentare, terase si locuri de agrement, mijloace de transport in comun, inclusiv din zona celor cu regim taxi