Petrecere incheiata de politisti cu amenda de 10.000 de lei. 170 de persoane sarbatoreau cununia unor tineri intr-un restaurant din Sectorul 2 al Capitalei

"In aceasta dimineata, in jurul orei 01.00 prin apel 112, Sectia 6 Politie a fost sesizata ca se tulbura linistea publica prin muzica si galagie.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul sectiei, care au identificat un salon de evenimente unde avea loc o petrecere.Au fost identificate si legitimate aproximativ 170 de persoane.Organizatorul evenimentului a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 10.000 de lei, conform Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Petrecerea a fost oprita, toate persoanele identificate fiind sanctionate contraventional", a transmis Politia Capitalei.Petrecaretii vor avea si ei de achitat amenzi pentru ca au participat la petrecere fara sa respecte normele de prevenire a raspandirii coronavirusului.Citeste si: