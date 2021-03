Politisti amendati cu 2.000 de lei, pentru ca au parcat pe doua locuri rezervate persoanelor cu handicap

Autoturismul Dacia Logan stationa pe doua locuri de parcare special amenajate pentru persoanele cu handicap. Echipajul era format dintr-un agent de la Politia municipiului Suceava si un politist local.Cei doi agenti au invocat o urgenta, anume verificarea unor persoane care deranjau oamenii in zona.Comisarul-sef Ionut Epureanu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, a declarat ca in urma aparitiei fotografiei in spatiu public, colegii de la Biroul Rutier Suceava au aplicat o amenda de 2.000 de lei colegilor care au savarsit contraventia.Amenda a fost data in baza Legii 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu referire la articolul care pedepseste parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap, sanctiunea prevazuta de lege fiind amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.Saptamana trecuta un politist din Galati s-a ales cu permisul de conducere suspendat pentru 60 de zile , dupa ce in mediul online au fost postate imagini in care apare o autospeciala a politiei circuland pe contrasens