Politistii au oprit o petrecere organizata pe o strada din Constanta cu prilejul cununiei religioase a unei tinere de 19 ani

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, luni, in jurul orei 17, politisti din cadrul Sectiei 2 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe o strada din municipiul Constanta era in desfasurare o petrecere privata, fara a se respecta masurile de distantare, prevazute pe perioada starii de alerta."La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiilor 2 si 4 Politiei si jandarmi ai I.J.J Constanta. Astfel, au fost identificati doi barbati - organizatorii petrecerii cu prilejul cununiei religioase a unei tinere de 19 ani, nepoata acestora. Politistii le-au pus in vedere organizatorilor evenimentului sa paraseasca zona, intrucat se incalca masurile se distantare impuse pe perioada starii de alerta, fapt pentru care acestia s-au conformat si au intrat in locuinta, iar membrii formatiei muzicale au parasit de asemenea zona", se arata in comunicat.Sursa citata a mentionat ca organizatorii evenimentului au fost sanctionati contraventional cu amenda , in valoare totala de 1.500 de lei, pentru nerespectarea distantarii fizice intre participanti, iar membrii formatiei au fost amendati cu 600 de lei, pentru tulburarea linistii locuitorilor din zona.