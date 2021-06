O primarie din Prahova, amendata de Garda de mediu pentru ca a "dosit" deseuri intr-o groapa ilegala

Potrivit datelor postate vineri seara pe pagina de Facebook Garzii de Mediu Prahova, comisarii au efectuat, in zilele de 30 si 31 mai, un control pe raza orasului Urlati, constatand pe malul stang al raului Cricovul Sarat abandonari de diferite tipuri de deseuri, cu preponderenta deseuri menajere, din constructii-demolari, acoperite cu pamant si nisip."Astfel, pentru neconformitatile constatate, Primariei localitatii Urlati i-a fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 50.000 lei pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului si salubrizarea zonei, cu eliminarea deseurilor catre societati autorizate si respectarea prevederilor legale", precizeaza sursa citata.In data de 29 mai, presedintele GNM, Octavian Berceanu, a postat pe pagina sa de Facebook filmari facute in timpul unui control neanuntat la Urlati, acuzand primaria ca "doseste deseurile in lunca raului si apoi le astupa cu pamant"."Urlati, judetul Prahova. Primaria Urlati a incercat sa doseasca, adica sa acopere cu pamant o groapa ilegala, situata in lunca raului Cricovul Sarat. Statia de transfer deseuri se afla la 300 de metri, fiind cea mai apropiata constructie de groapa ilegala", scria Berceanu, la acel moment, pe pagina sa de socializare.De asemenea, el a postat filmari de la statia de transfer deseuri din localitate."La Urlati suntem pe o statie de transfer, transferul gunoiului menajer catre garla, catre cer, catre panza freatica. Se scurge levigatul din acest gunoi abandonat aici de nu stiu cat timp. E gunoi amestecat, cat vedeti cu ochii, langa localitate. Pute si va mirosi din ce in ce mai tare. (...) La 300 de metri in fata este Cricovul Sarat unde avem o groapa de gunoi ilegala pe care primaria in viteza incearca sa o astupe. Inca o data, asa sunt depozitele noastre pe fonduri europene. 23 milioane de lei investitia pentru acest depozit in aer liber de gunoi. Bataie de joc!", a comentat Berceanu, intr-o filmare facuta la statia de transfer deseuri de la Urlati.Ulterior, el a postat si filmari de la statia de transfer deseuri de la Draganesti, situatia depistata fiind similara celei de la Urlati. La circa 300 de metri de statia respectiva se afla un "deal facut din deseuri", Berceanu sustinand ca primaria a dus acolo deseuri pe care le-a acoperit cu un strat de 20 de centimetri de pamant.