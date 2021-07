Barbat, amendat cu 3.000 de lei pentru ca nu si-a tratat la veterinar cainele lovit de o masina. Ce lege a incalcat

Purtatorul de cuvant al IPJ Tulcea, Daniela Condrea, a explicat pentru Agerpres ca proprietarul animalului ranit a fost la un cabinet veterinar, insa din cauza costurilor ridicate de care avea nevoie patrupedul a fost obligat sa renunte la tratament."L-a lasat in curte pana cand o persoana a filmat animalul ranit si a postat fotografiile pe o retea sociala", a mentionat reprezentanta IPJ.Politistii s-au autosesizat miercuri, au luat patrupedul de la detinatorul acestuia din orasul Babadag, au acordat ingrijiri medicale de specialitate cainelui pentru care au identificat un spatiu de cazare pe perioada tratamentului."Detinatorul animalului a fost sanctionat contraventional conform art. 5 alin. 1 din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu amenda in valoare de 3.000 lei. Multumim celor doi medici veterinari, unul din municipiul Tulcea, celalalt din comuna Niculitel, pentru punerea la dispozitie a resurselor in vederea rezolvarii situatiei animalului", se arata intr-un comunicat de presa al IPJ.