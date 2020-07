Purtarea mastilor a devenit obligatorie in mai multe state. Tara care aplica amenda de 150 de euro celor prinsi fara masca

In Franta este obligatorie purtarea mastilor in spatiile inchise, incepand de luni, 20 iulie, potrivit stirileprotv.ro In Spania, politistii au inceput sa patruleze pe strazi si sa ii avertizeze pe cei ce nu poarta masca. Purtarea mastii nu este deocamdata obligatorie in regiunea Andaluzia, in spatiile deschise, insa este recomandata de medici. Chiar si asa, multi localnici evita mastile, pe motiv ca este foarte cald.Intre timp, purtarea mastii de protectie in spatiile publice a devenit obligatorie si in Valencia. Masura era deja in vigoare in Barcelona . In Spania, aproape 1.000 de infectari au fost raportate ieri numai in Catalonia. Autoritatile le-au recomandat celor patru milioane de oameni care locuiesc in regiune sa recurga la autoizolare si sa iasa din casa doar daca au un motiv bine intemeiat.Acolo sunt peste 150 de focare, iar Franta a anuntat ca nu exclude o inchidere a frontierei cu Peninsula Iberica.Autoritatile din Grecia au decis, de asemenea, ca purtarea mastii sa fie obligatorie in magazine, iar cei ce sunt prinsi fara masca pot fi amendati cu 150 de euro, la fiecare abatere.De asemenea, masca de protectie este obligatorie de astazi in regiunea Bretania din Franta, unde, potrivit datelor oficiale, rata de raspindire a virusului a crescut de trei ori in ultimele patru zile.