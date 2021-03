Un mare producator viticol din Prahova, acuzat de poluare cu resturi de la vin. "Au fost depistate deseuri puternic mirositoare, de culoare rosie-mov"

"Societatea HIDRO PRAHOVA SA a sesizat Administratia Nationala Apele Romane - SGA Prahova si Garda Nationala de Mediu din Prahova cu privire la deversarea de ape neconforme in reteaua de canalizare din comuna Ceptura, fapt de natura a produce poluarea retelei publice de canalizare si a statiei de epurare din comuna Ceptura", se arata intr-un comunicat al Hidro Prahova.Potrivit sursei citate, in data de 3 martie 2021, pe canalul colector din zona amonte fata de gura de evacuare a Statiei de epurare Ceptura, au fost depistate deseuri rezultate din fabricarea vinului , puternic mirositoare, de culoare rosie-mov.Acestea au fost deversate in reteaua de canalizare prin intermediul unui racord ilegal, provocand grave deficiente in functionarea Statiei de epurare Ceptura.Sursa poluarii a fost identificata ca fiind unul dintre producatorii de vinuri din zona. Numele acestuia si probele privind deversarea ilegala au fost comunicate autoritatilor, conform procedurilor in vigoare si legislatiei aplicabile.HIDRO PRAHOVA SA a solicitat institutiilor competente ale statului sa intervina pentru a opri actiunea de poluare a canalului.Din cauza stricaciunilor produse de deversarea ilegala de borhot, statia de epurare se afla in revizie tehnica in perioada 25.02.2021 - 25.03.2021.