Roman amendat cu 1.000 de lei dupa ce a sunat la 112 sa reclame ca vecinul sau tuseste. Judecatorii au anulat amenda

Totul s-a intamplat in 29 februarie 2020, cand auzindu-l pe vecinul sau ca tuseste in curte, un barbat din Peciu Nou, judetul Timis, a sunat la 112, arata adevarul.ro.Potrivit sursei citate, dupa ce s-au facut verificari si s-a constatat ca barbatul reclamat nu are simptome specifice pentru COVID-19, vecinul care a alertat autoritatile a fost amendat cu 1.000 de lei pentru ca a apelat nejustificat la serviciul de urgenta 112.Sursa citata mai arata ca barbatul sanctionat de Politie a contestat amenda in instanta aratand ca "avand in vedere ca s-a anuntat la televizor ca, daca cineva are vecini plecati in tari unde exista coronavirus si acestia se intorc in tara si tusesc, a procedat intocmai si a apelat numarul 112". Barbatul a mai aratat in isntanta ca este in relatii tensionate cu vecinul sau si i-a fost frica sa nu il imbolnaveasca si pe el si familia lui.Reclamantul a mai aratat ca atunci cand a sunat la 112 a specificat ca nu stie daca vecinul sau are COVID sau nu, dar l-a auzit tusind. In instanta, barbatul s-a declarat ferm convins ca face un lucru bun "avand in vedere ca si gradinita este langa aceste immobile, iar la televizor s-a anuntat ca daca persoanele stiu pe cineva ca a venit din Uniunea Europeana sa sune la serviciul de urgenta daca li se pare ceva suspect".Potrivit sursei citate, Judecatoria Timisoara a dispus anularea amenzii de 1.000 de lei aplicate barbatului pentru ca din inregistrarea apelului la 112 reiese ca reclamantul nu le-a spus autoritatilor ca vecinul sau are coronavirus, ci ca este suspect. ", se arata in sentinta Judecatoriei Timisoara, potrivit adevarul.ro Potrivit sursei citate, judecatorii au mai aratat ca se impunea amendarea barbatului care a sunat la 112 "doar daca petentul ar fi afirmat cu certitudine ca vecinul sau este bolnav de coronavirus or, acesta a atras atentia operatorilor, in mod repetat, ca nu stie daca vecinul sau este bolnav sau nu dar ca apreciaza ca se impune efectuarea de verificari in conditiile in care casa sa este in curtea imobilului in care locuieste vecinul sau si in apropierea unei gradinite"., a mai retinut Judecatoria Timisoara, potrivit sursei amintite.Magistratii au aratat ca sanctionarea celor care suna la 112 sa sesizeze, cu buna credinta, cazuri care nu se confirma "este de natura sa-i descurajeze pe acestia pe viitor sa mai efectueze astfel de apeluri". "Desi este de notorietate ca numarul apelurilor la serviciul 112 este de ordinul milioanelor, trebuie facuta o distinctie clara intre cele efectuate cu rea credinta si restul", a mai aratat Judecatoria Timisoara, a carei sentinta nu este definitiva.