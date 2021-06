Romania TV, amendata de CNA pentru mai multe emisiuni ale lui Victor Ciutacu

Sanctiunile vin dupa declaratiile senatoarei Diana Sosoaca la adresa lui Raed Arafat , seful DSU. Alte trei emisiuni sanctionate l-au avut ca subiect principal pe Maricel Pacuraru, patronul Realitatea Plus.Astfel, o amenda de 15.000 de lei a fost data la propunerea Dorinei Rusu pentru emisiunile "Punctul Culminant" din 9 februarie si 22 martie. Ambele editii au fost reclamate de Raed Arafat, iar in una dintre ele (cea din martie) Diana Sosoaca a facut mai multe afirmatii impotriva sefului DSU.O alta amenda de 10.000 de lei vine la propunerea lui Mircea Toma pentru emisiunile Romania TV din 10, 21 si 22 februarie, in care se discuta despre implicarea lui Maricel Pacuraru in scandalul Romprest - Primaria Sectorului 1Totodata, postul a primit o somatie publica propusa de Dorina Rusu pentru stirile Romania TV din 19, 22, 23 si 27 februarie. Subiectul era Malin Bot, despre care RTV a spus ca ar fi cautat in gunoaie la casa lui George Simion , presedintele partidului AURRaed Arafat (seful Departamentului pentru situatii de Urgenta), Maricel Pacuraru (patronul Realitatea Plus) si Malin Bot au trimis reclamatii impotriva postului TV.