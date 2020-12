Romania TV, amendata dupa o emisiune cu avocata Sosoaca. Membru CNA: "Afirmatiile sunt de un extremism rar"

Potrivit Consiliului, prin difuzarea unor afirmatii ale Dianei Sosoaca, membru AUR, si ale fostului realizator tv Madalin Ionescu referitoare la pandemia de COVID, in emisiunile "Romania de poveste" si "Romania Exclusiv", difuzate 21 noiembrie, postul Romania TV nu a respectat dispozitiile art. 9 lit. a), c) si e) din Deciziei CNA privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor.Conform dispozitiilor amintite "Realizatorii si moderatorii emisiunilor si dezbaterilor electorale au urmatoarele obligatii: a) sa fie impartiali; c) sa formuleze clar intrebarile, fara a fi tendentioase sau partinitoare e) sa intervina atunci cand, prin comportamente sau exprimari, invitatii incalca dispozitiile art. 8 alin. (1) si (2).CNA precizeaza intr-un comunicat transmis AGERPRES ca Romania TV a incalcat si prevederile art. 65 alin. (5) si (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare; in cazul in care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide intreruperea microfoanelor acestora sau oprirea emisiunii, dupa caz".Amenda a fost propusa de Dorina Rusu, membru CNA, cea care a facut sesizarea catre Consiliu."Ati observat, da? Acum cinci minute spunea ca nimeni din jurul ei, absolut nimeni, nu s-a imbolnavit de niciun COVID, iar acum spune ca toti cei care s-au imbolnavit de COVID dintre cunoscutii ei si prietenii ei s-au vindecat", a spus, Radu Herjeu, membru CNA.Dorina Rusu s-a referit si la afirmatiile lui Madalin Ionescu."Explica el de ce. El stie si tratamente. Cum platesc oamenii ca sa se declare morti de COVID... (...) Si mie mi se pare culmea ironiei, ca, dupa aceste doua emisiuni care au fost una dupa alta, a venit spotul Guvernului. Exact dupa ce a terminat Madalin Ionescu de vorbit, a venit spotul Guvernului cu izolarea, cu spalatul pe maini, cu nu stiu ce. A fost foarte caraghios", a spus Dorina Rusu.Reprezentantul Romania TV pe langa CNA, Roxana Niculescu, a remarcat ca "doamna Sosoaca a fost prezenta in emisiunile de dezbatere electorala si a fost prezenta in stirile electorale mai putin decat alti candidati ai altor partide"."Nu a fost prezenta in emisiunile de promovare electorala. Nu ati vazut-o in niciuna. Ceea ce ati vazut in acea zi de sambata, la orele 13,00, 14,00 si 15,00, erau stiri despre protest. Daca vreti sa le considerati stiri electorale, puteti sa le considerati stiri electorale", a spus Niculescu.Ea a subliniat ca emisiunea a avut 50 de minute, iar afirmatiile celor doi invitati erau singulare."Acolo a fost o emisiune de 50 de minute. Fiti convinsi ca toti ceilalti invitati au pledat si pentru purtarea mastii si pentru tratament si pentru carantina si pentru tot ceea ce trebuie. Nu suntem o reduta impotriva mastii. Doamne fereste", a spus reprezentanta Romania TV.In opinia lui Radu Herjeu, afirmatiile Dianei Sosoaca sunt "de un extremism rar"."Cand spui ca 'Mor pentru ca ii omoara tratamentul lui Tataru', Simona a reactionat. Afirmatia lui Sosoaca a fost 'Ala e criminalul sef, impreuna cu Arafat'. Roxana, inca o data, asta e o afirmatie de un extremism rar, destul de rar, din fericire, auzit pe posturile tv. La aia trebuia sa reactioneze in primul rand", a spus Herjeu.El a mai remarcat si afirmatiile lui Madalin Ionescu."Eu, ca om, ma intreb, ce background are Madalin Ionescu pentru a fi lasat, totusi, sa vorbeasca, minute in sir, despre o problema serioasa. Eu va spun ca minte, spun ca nu are dreptate", a spus Radu Herjeu.CNA a analizat marti rapoartele de monitorizare privind modul in care a fost reflectata in spatiul audiovizual cea de-a treia saptamana din campania electorala pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020. In perioada 20 - 26 noiembrie au difuzat emisiuni destinate campaniei electorale 18 posturi de televiziune si 7 posturi de radio cu acoperire nationala.Constatand incalcari ale dispozitiilor Deciziei CNA nr. 603 din 21.10.2020 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020, membrii Consiliului au mai aplicat urmatoarele sanctiuni: somatii publice postului Antena 3 pentru incalcarea prevederilor art. 9 lit. a) si postului B1 TV pentru nerespectarea acelorasi dispozitii si a prevederilor art. 8 alin. (4).In aceeasi sedinta, Consiliul a analizat rapoartele intocmite de Directia Control pentru modul in care posturile locale si regionale au reflectat cea de-a doua saptamana din campania electorala. In perioada 13 - 19 noiembrie au difuzat emisiuni destinate campaniei electorale 268 de posturi regionale si locale (130 de posturi TV si 138 de posturi radio. Pentru nerespectarea legislatiei campaniei electorale, CNA a aplicat cate o somatie publica urmatoarelor posturi: Arges TV (Pitesti, Arges) si Erdely TV (Tg. Mures); Balada TV (Bistrita, Bistrita Nasaud) si Unirea FM (Alba Iulia); societatii Clever Media Network SRL/Looksport+/Looksport+HD din Cluj-Napoca.