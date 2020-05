S-au dat si primele amenzi in starea de alerta: Cati romani au fost sanctionati si care e suma totala

Ziare.

com

Valoarea acestora se ridica la 71.000 de lei."Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore,De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost constatate, ieri, 9 infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal", se arata in informarea transmisa de GCS miercuri la amiaza.Asta in conditiile in care informarile din 16, 17, 18 si 19 mai nu au continut date despre amenzi.Romania se afla, incepand din 15 mai, in stare de alerta , care a fost declarata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, dupa ce a expirat starea de urgenta.Insa, timp de trei zile, nu s-au putut aplica sanctiuni in cazul nerespectarii noilor reguli.Asta pentru ca CCR a declarat OUG care reglementeaza starea de alerta constitutionala, insa in masura in care "actiunile si masurile dispuse nu vizeaza restrangerea exercitiului unor drepturi", care nu pot fi aprobate decat de Parlament.Asta a insemnat ca abia de luni, odata ce legea care reglementeaza starea de alerta a intrat in vigoare, au putut fi aplicate si sanctiuni Luni Executivul s-a intrunit in sedinta si a adoptat o hotarare de guvern, care a modificat usor starea de alerta adoptata de CNSSU.Hotararea adoptata, luni, de Guvern, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile, a fost publicata in Monitorul Oficial luni seara