Sindicatul politistilor: Este aproape imposibil sa verificam daca persoana se deplaseaza unde spune

Situatia a fost comentata de Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului politistilor Europol, la TVR."Daca la inceput presedintele Romaniei a cerut fermitate si rigurozitate privind modul de aplicare a ordonantelor militare si de respectare a interdictiilor, ulterior ne-am trezit ca suntem acuzati de exces de zel, pentru ca am aplicat cuantumuri ale contraventiilor foarte mari", a spus el.Liderul sindicatului Europol a explicat ca politistii aplica in continuare norma juridica, dar e greu ca oamenii legii sa verifice daca persoana se deplaseaza unde spune."Daca va ramane acesta forma a declaratiei verbale si va ramane in sarcina noastra sa urmarim motivul pentru care a iesit in strada o persoana, cred ca va trebui sa punem un politist in spatele fiecarui cetatean, nici in situatia declaratiilor pe proprie raspundere nu reuseam sa verificam intr-adevar veridicitatea motivelor invocate.O faceam prin sondaj. Este aproape imposibil, in contextul dat, sa verificam daca persoana respectiva acorda asistenta unei persoane in varsta sau se deplaseaza unde spune (..) pretentia noastra este doar de claritate in modul de aplicare a legii, in asa fel incat sa nu fim nevoiti sa avem discutii tensionate cu cetateanul in strada", a declarat Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului politistilor Europol.Luni, premierul Ludovic Orban a anuntat ca joi va fi data o ordonanta de urgenta ce va contine si noile restrictii si recomandari de circulatie."Se poate iesi doar din motive bine intemeiate. Mergem sa ingrijim pe cineva, un copil, o persoana bolnava, mergem la o proprietate pe care o avem in alta parte, mergem la munca campului, sunt motive intemeiate. Le veti vedea in urmatoarea perioada., cu un act de proprietate sau ceva. Trebuie sa facem dovada acelui motiv bine intemeiat", a mai afirmat ministrul.