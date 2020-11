VIDEO Politia a amendat 21 de studenti straini din Bucuresti. Ce neregula a fost sanctionata

"In zilele de 5 si 6 noiembrie, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, impreuna cu politisti de imigrari din cadrul Directiei pentru Imigrari a Municipiului Bucuresti, au desfasurat o actiune de verificare pentru prevenirea si combaterea migratiei ilegale a strainilor si traficului de migranti", informeaza politia Capitalei.Politisti ai Serviciului Siguranta scolara, in cooperare cu politisti din cadrul Directiei pentru Imigrari a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 20 Politie, au actionat in zona caminelor studentesti din trei campusuri universitare din Sectorul 6, fiind legitimati peste 140 de studenti straini."In urma activitatiilor au fost aplicate 21 sanctiuni contraventionale in valoare de 2.000 de lei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul strainilor in Romania, mai exact nu a fost comunicata schimbarea resedintei in termenul legal de 30 de zile", arata sursa citata.Citeste si: