Tanar amendat cu 1.000 de lei pentru ca arunca coji de seminte pe jos. Politistii l-au vazut pe camerele video de supraveghere

In data de 18 mai, tanarul se afla alaturi de mai multi prieteni in Parcul Arini din Sebes. Pe camerele de supraveghere montate in parc, politistii locali i-au observat pe tineri in timp ce mamanca seminte si scuipa semintele pe jos.Dupa aproximativ doua ore, la fata locului s-a prezentat un echipaj al Politiei Locale Sebes. Politistii i-au atentionat pe tineri sa stranga cojile de pe jos, fapt pe care tanarul mentioneaza in cererea de anulare ca l-a si facut.Acesta a mai precizat ca politistii locali au spus ca nu ii vor da amenda , dar pana la urma a primit o sanctiune. Tanarul a motivat ca vrea anularea amenzii deoarece aceasta este prea mare pentru fapta savarsita, ca nu are un venit propriu fiind student la Cluj Napoca.In 7 septembrie, magistratii Judecatoriei Sebes au respins cererea tanarului si au mentinut amenda de 1.000 de lei. Hotararea Judecatoriei poate fi contestata la instanta superioara.