Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii in 2023

"Consiliul UE a votat ieri, in unanimitate, Decizia de amendare a actiunii Capitale Europene ale Culturii, marcand astfel finalizarea procesului legislativ pentru modificarea calendarului viitoarelor titluri, in contextul masurilor si restrictiilor impuse de pandemia COVID-19. Astfel, orasele Galway (Irlanda) si Rijeka (Croatia), care si-au amanat sau anulat evenimentele planificate in acest an, isi vor continua actiunile culturale pana in 30 aprilie 2021", se arata in comunicat.Astfel, orasele care ar fi trebuit sa detina titlul anul viitor vor fi reprogramate, Timisoara si Elefsina (Grecia) urmand sa fie Capitale Europene ale Culturii in 2023, alaturi de Veszprem (Ungaria), si sa organizeze evenimente culturale de amploare, in conditii mai sigure pentru artistii, turistii si cetatenii europeni.Decizia va fi publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pana la sfarsitul anului in curs, precizeaza sursa citata."Momentul de astazi reprezinta un nou inceput pentru ca Timisoara sa devina Capitala Europeana a Culturii, in anul 2023. Imediat ce va fi pusa la punct legislatia nationala, si sper ca se va intampla cat mai curand posibil, vom demara toate procesele necesare pentru ca acest proiect sa fie, alaturi de Sibiu, o noua carte de vizita pentru Romania. Va fi nevoie de o colaborare stransa la nivel de autoritati , intre Ministerul Culturii, Primaria Municipiului Timisoara si Consiliul Judetean Timis. Asa cum am sustinut in timpul mandatului meu si asa cum experienta ne-a demonstrat, parteneriatele sunt cele care pot asigura buna desfasurare a acestui grandios proiect", a declarat Bogdan Gheorghiu , Ministrul Culturii.Pentru proiectul Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023, Ministerul Culturii va aloca suma de 52 milioane de lei, din care vor fi finantate proiectele culturale. Totodata, Ministerul Culturii va finanta infrastructura culturala conform OUG 42/2019, se mai arata in comunicat.Comisia Europeana a propus in luna august amanarea anului in care Timisoara si Elefsina (Grecia) vor detine titlul de Capitale Europene ale Culturii, din 2021 in 2023, din cauza efectelor crizei provocate de coronavirus . Totodata, Comisia a propus amanarea din 2021 in 2022 a anului in care Novi Sad (Serbia) va deveni Capitala Europeana a Culturii, conform site-ului Executivului Uniunii Europene.