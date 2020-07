Tribunalul Bucuresti l-a amendat pe primarul Craiovei pentru nerespectarea unei hotarari judecatoresti prin care era obligat sa comunice informatii publice

Dupa ce Primaria Craiova a refuzat comunicarea dispozitiilor de primar catre Petru Becheru, acesta a facut reclamatie administrativa, dar si aceasta a fost refuzata de municipalitate, iar in final a inaintat actiune in instanta la Tribunalul Bucuresti, in anul 2018."Instanta mi-a dat dreptate si a obligat Primaria Craiova sa imi comunice dispozitiile. Ei au facut recurs la Curtea de Apel Bucuresti, care s-a judecat in martie. La recurs s-a mentinut sentinta Tribunalului si i-a obligat sa-mi comunice actele.Sentinta a devenit definitiva si, potrivit legii contenciosului, autoritatea are la dispozitie 30 de zile sa duca de buna voie la indeplinire obligatiile stabilite prin hotarare. E", a declarat Petru Becheru.Acesta a mai afirmat ca documentele pe care le-a solicitat sunt dispozitiile cu caracter normativ emise de primarul municipiului Craiova in perioada 1 ianuarie 2001 - 29 mai 2018 care includ blocare de strazi cu ocazia concertelor sau santiere, listele de tipuri de documente care se afiseaza pe site, aprobare de programe de combatere a vectorilor folosind biocide, ordine de aplicare de substante biocide pe strazi etc. Aceste dispozitii reprezinta informatie de interes public, in sensul definitiei date de art. 2 lit. b) din legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.Potrivit deciziei Tribunalului Bucuresti,Obliga paratii Primaria Municipiului Craiova si UAT Municipiul Craiova sa plateasca reclamantului penalitati de 100 lei/zi de intarziere, pana la executarea obligatiei stabilite in titlul executoriu. Obliga paratii sa plateasca reclamantului, in solidar, cheltuieli de judecata in suma de 35,64 lei", se precizeaza in hotararea Tribunalului Bucuresti.Decizia poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare.Pana in prezent, Primaria Craiova nu a transmis un punct de vedere.Petru Ioan Becheru este cel mai tanar presedinte de asociatie de proprietari din Craiova, Asociatia "Romarta" din centrul orasului.