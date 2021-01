VIDEO Ce amenda a luat femeia al carui sot a aruncat cu vin fiert in ambulanta la Busteni. A apelat nejustificat numarul de urgenta 112

Femeia a incasat 2.000 de lei amenda dupa ce a sunat la 112 si a spus ca este deranjata de prezenta jandarmilor.Dupa ce oamenii aflati pe partie s-au revoltat ca au venit medicii pe partie sa acorde ingrijiri unui copil, scandalul a degenerat. Un barbat a aruncat cu paharul cu vin fiert in ambulanta.Un salvamontist a incercat sa-i explice acestuia ca gestul sau nu a fost justificat, atata vreme cat echipajul de medici intervenise la o urgenta, iar in masina se afla o persoana ranita.Turistul a continuat sa fie recalcitrant, motiv pentru care salvamontistul a chemat la fata locului jandarmii montani, care l-au amendat pentru injurii. Valoarea amenzii a fost de 200 de lei, scrie Adevarul.ro In timp ce jandarmii completau procesul verbal, sotia turistului a sunat la 112 si a cerut ajutorul politiei pe motiv ca se simte intimidata de prezenta oamenilor in uniforma.La fata locului a sosit si un echipaj de politie care a sanctionat femeia pentru apelare in mod nejustificat a numarului unic de urgenta. De data aceasta valoarea amenzii a fost de 2000 de lei.Cei doi turisti sunt din judetul Ilfov. Potrivit unor sure, barbatul si-a cerut scuze si a recunoscut ca a exagerat.Citeste si: