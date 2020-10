VIDEO Incident la pelerinajul de Sf Dimitrie cel Nou. Un barbat care cerea bani pretextand ca si-a pierdut degetele de la maini, amendat de jandarmi dupa ce s-a dovedit ca mintea

"Desi avem motive sa le multumim celor care s-au adunat la racla Sfantului Dimitrie, dat fiind comportamentul cooperant de care au dat dovada, am intampinat si situatii mai putin obisnuite.Un barbat cu palmele infasurate in bandaje pline de sange atragea atentia oamenilor din preajma sa, spunand ca si-a pierdut degetele si ca are nevoie de bani" a scris Jandarmeria pe pagina de Facebook Ingrijorati de starea barbatului si nebanuind ca cineva ar putea sa ii insele chiar langa moastele Sfantului Dumitru, cativa enoriasi au solicitat ajutorul SMURD . Medicii au venit sa il ajute pe barbat, insa au descoperit inselaciunea."Odata indepartate bandajele, s-a constatat ca problema nu era de competenta medicilor, intrucat degetele erau intacte, astfel ca au fost chemati colegii nostri, care au aplicat o amenda contraventionala in valoare de 500 de lei", a mai transmis Jandarmeria.