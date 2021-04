Un campion mondial a platit o amenda cu doua kilograme de monede. De ce a facut acest gest VIDEO

Astfel, el sustine ca a primit amenda pentru simplul fapt ca s-a aflat intamplator in trecere pe langa un grup de protestatari fata de masurile anti-pandemie. A fost legitimat de jandarmi, iar cateva zile mai tarziu a primit acasa hartia care-l instiinta ca trebuie sa plateasca 500 de lei.Acesta a venit la sediul ANAF din Timisoara sa achite amenda cu doua pungi cu monede de 1 ban, 5 bani, 10 bani si 50 de bani."Nu mi se pare normal la 30 de ani de la Revolutie sa merg cu nepotelul in parcul copiilor, care e prin fata prefecturii, sa fii legitimat, doar atat, legintimat, si sa imi trimita acasa o amenda cum ca am pareticipat la protest", a spus sportivul.