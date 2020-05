Un restaurant din Herastrau, inchis si amendat pentru ca vindea mici, in stare de alerta

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al ANSVSA, controlul efectuat de inspectorii DSVSA Bucuresti s-a desfasurat duminica, intre orele 16:00 - 22:00, la 26 de unitati care-si desfasoara activitatea in perimetrul parcului Herastrau si a vizat respectarea conditiilor prevazute privind regimul de functionare a unitatilor de alimentatie publica pe perioada starii de alerta, precum si respectarea normelor si conditiilor de igiena la prepararea si comercializarea produselor alimentare."Dintre cele 26 de obiective inregistrate sanitar veterinar care-si desfasoara activitatea in perimetrul acestui parc, 20 de unitati erau inchise si functionau 6 unitati: 3 unitati tip restaurant, care livrau la domiciliu produse alimentare preparate si semipreparate, un magazin alimentar care vindea bauturi racoritoare si produse alimentare de origine nonanimala ambalate, o rulota care vindea inghetata ambalata si un restaurant, care la ora controlului. Ca urmare, aceasta unitate a fost sanctionata cu o amenda de 5.000 de lei si activitatea i-a fost suspendata", se arata in comunicatul Autoritatii.Potrivit sursei citate, la cele 3 unitati tip restaurant s-a verificat modul in care se preparau, ambalau si se livrau produsele culinare si s-a dispus interzicerea comercializarii preparatelor prin sistemul "take-away", deoarece nu erau asigurate conditiile de functionare pentru acest sistem.Pe de alta parte, inspectorii sanitari-veterinari sustin ca nu au fost constatate alte neconformitati in ceea ce priveste cerintele de igiena privind prepararea, ambalarea si livrarea la domiciliu a produselor alimentare preparate sau semipreparate."Vor fi realizate, in perioada urmatoare, controale, inclusiv in weekend, la unitatile de alimentatie publica unde se desfasoara activitati de tip "drive-in", "room-service", livrare la client, "take-away", pentru a verifica atat respectarea normelor si conditiilor pentru siguranta alimentelor, cat si a celor pentru siguranta consumatorilor", a declarat Robert Chioveanu, presedintele ANSVSA/Conform hotararii privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control al infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, la punctul 6.(1) se prevede: "Este suspendata temporar activitatea de servire si consum al produselor in spatiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cat si la terasele din exteriorul acestor locatii.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) activitatile de preparare a hranei, cat si de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum cele de tip "drive-in", "room-service", livrare la client, "take-away" etc".