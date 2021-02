VIDEO Blogger cunoscut, conflict cu jandarmii in Piata Constitutiei. "A refuzat colaborarea si a adresat injurii personalului nostru"

Imaginile inregistrate si difuzate in spatiul public il arata pe blogger langa o masina sport de lux, inconjurat de zeci de alte masini parcate pentru a asista la evenimentul pasionatilor de automobilism.Jandarmeria a fost convocata in piata pentru a verifica daca asistenta respecta masurile de distantare si de protectie anti-COVID "In jurul orei 22.10, jandarmii aflati in executarea atributiilor de serviciu au fost informati ca in Piata Constitutiei sunt prezente mai multe grupuri de persoane care nu respecta masurile de protectie sanitara.Ajunsi la fata locului, jandarmii au facut recomandari pentru respectarea masurilor de distantare fizica si purtarea mastii de protectie. Unele dintre persoanele prezente au refuzat respectarea recomandarilor, motiv pentru care s-a procedat la legitimarea lor.Un barbat, care a refuzat cooperarea cu jandarmii, a fost condus la autovehiculul Jandarmeriei pentru clarificarea situatiei, context in care a adresat injurii personalului nostru.Astfel, acestuia i-a fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 1.200 de lei, pentru proferarea de injurii si tulburarea ordinii publice.Cu aceeasi ocazie, au mai fost legitimate alte 29 de persoane, fiind aplicata inca o sanctiune contraventionala unei persoane care a refuzat purtarea mastii.Facem apel si indemnam toti cetatenii sa respecte legea! Suntem deschisi la dialog in orice situatie si multumim tuturor celor care ne sprijina in demersul nostru de aparare a legii si de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19", se arata in comunicatul Jandarmeriei Romane.