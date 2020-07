VIDEO Politist local amendat cu 500 de lei pentru ca a intrat fara masca in magazin: "Nu va este rusine? Sunteti organ de politie!"

"Domnule politist, sunteti intr-un magazin. Unde este masca dumneavoastra? ", ii atrage atentia un barbat aflat in magazin politistului dupa ce il atinge pe umar."Sunt in usa", ii spune politistul dupa ce iese imediat din magazin."Domnule Cazan, unde va este masca? ", intreaba din nou barbatul indignat. "Nu va este rusine? Sunteti organ de politie ", a mai adaugat acesta.Captura video: Ecusonul politistuluiPotrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii Sectiei 3 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu dupa ce imaginile au aparut in spatiul public, scrie Adevarul Politistul local a fost amendat cu 500 de lei pentru incalcarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19."De asemenea, verificarile sunt continuate de politisti in vederea identificarii persoanei care se poate auzi pe inregistrare adresand cuvinte jignitoare", au precizat reprezentantii IPJ Dolj, potrivit sursei citate.