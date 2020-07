VIDEO Preotul de la Manastirea Gheorghiteni din Suceava, amendat dupa ce IPS Teodosie a oficiat o slujba unde credinciosii nu purtau masti si nu respectau distanta fizica

Autoritatile din Suceava au anuntat, vineri seara, ca, in urma aparitiei in spatiul public a unor imagini video postate pe site-ul Arhiepiscopiei Tomisului si care surprind o slujba oficiata de Inalt Prea Sfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului la o biserica din localitatea Dorna Arini, judetul Suceava, a fost constituita si deplasata la fata locului o echipa mixta formata din politisti si personal DSP Suceava."Politistii au constatat ca procesiunea religioasa a avut loc in noaptea de 08/09 iulie intre orele 23.30-02.30. A participat un sobor de preoti din Constanta si IPS Teodosie si preotul paroh al bisericii de la Dorna Arini. De asemenea, au participat circa 45-50 de enoriasi. Desi sunt amplasate afisaje privind obligativitatea respectarii distantarii sociale si portul mastii de protectie, aceste masuri nu au fost organizate eficient de administratia lacasului de cult", au precizat reprezentantii ISU Suceava.Sursa citata a mentionat ca pentru acest motiv, preotul paroh al asezamantului a fost amendat in valoare de 500 lei pentru organizarea defectuoasa a activitatii. Arhiepiscopul Tomisului a fost prezent, miercuri seara, la Manastirea "Acoperamantul Maicii Domnului" din Gheorghiteni, Dorna Arini, din judetul Suceava, unde a oficiat Liturghia Sfantul Ioan Gura de Aur.Slujba a fost transmisa pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului, iar pe imagini se poate observa cum zeci de credinciosi nu poarta masca si stau foarte apropiati unii de ceilalti. De asemenea, la un moment dat, Arhiepiscopul Tomisului impartaseste mai multi copii.Arhiepiscopia Tomisului a anuntat ca nu doreste sa comenteze imaginile respective. Potrivit datelor de pe site-ul lacasului de cult, asezamantul monahal "Acoperamantul Maicii Domnului" a fost ridicat de catre Inaltpreasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nascut pe acele meleaguri, iar ctitorii manastirii sunt parintii inaltului ierarh.Biserica a fost ridicata in urma cu 20 de ani si este o constructie in stil maramuresan. In cadrul manastirii functioneaza o pensiune monahala cu spatii de cazare pentru pelerini, mai precizeaza site-ul lacasului de cult.