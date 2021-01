VIDEO Zeci de amenzi date transportatorilor de marfuri si persoane. Pentru ce au fost sanctionati

Sofer de microbuz, prins beat la volan

"Pentru diminuarea factorilor de risc privind victimizarea populatiei prin accidentele de circulatie si mentinerea unui climat de legalitate in domeniul transportului de persoane/marfa, in intervalul orar 06.30-10.00, Brigada Rutiera a organizat activitati de control in trafic in colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Roman", a transmis BPR.In cadrul activitatilor de control au fost aplicate 45 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 15 000 lei, dupa cum urmeaza:* 1 pentru nerespectarea legislatiei specifice transporturilor rutiere publice - conform prevederilor H.G. 69/2012, privind transporturile rutiere;*1 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice;*5 conform LG .55/2020;*1 conform LG. 38/2003;*27 pentru deficiente tehnice;*2 pentru lipsa valabilitatii inspectiei tehnice periodice;*3 pentru lipsa valabilitatii asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente rutiere *5 pentru nepurtarea centurii de siguranta.De asemenea, a fost retinut 1 permis de conducere,>pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul (autobuz transport persoane) sub influenta bauturilor alcoolice si retrase 13 certificate de inmatriculare* pentru defectiunile tehnice constatate cu sprijinul inspectorilor din cadrul Registrului Auto Roman si 4 seturi de placute de inmatriculare.1. In data de 11 Ianuarie a.c., un barbat in varsta de 59 de ani, a efectuat transport public de persoane pe Sos. Colentina, iar in urma controlului efectuat s-a constatat ca acesta se afla sub influenta bauturilor alcoolice (0.11 mg/l alcool pur in aerul expirat). Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 1305lei si s-a dispus retinerea permisului de conducere in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile.2. In data de 11 Ianuarie a.c., un barbat in varsta de 56 de ani, a fost depistat in municipiul Bucuresti, pe Sos. Colentina in timp ce efectua transport contra cost de persoane, fara sa detina copie conforma valabila a autorizatiei de transport persoane. Totodata, s-a constat ca acesta transporta mai multe persoane decat numarul de locuri prevazut in certificatul de inmatriculare al autovehiculului. Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional si s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare.3. La data de 11 Ianuarie a.c., un barbat in varsta de 63 de ani, a efectuat transport de persoane cu microbuzul, pe Sos. Colentina, si, in urma controlului efectuat s-a constatat ca autovehiculul are anvelopele uzate peste limita legala admisa. Totodata, s-a constatat ca remorca tractata de microbuz prezinta deficiente tehnice la sistemul de iluminare semnalizare si are anvelopele uzate peste limita legala admisa. Persoana in cauza a fost sanctionata cu amenda contraventionala si s-a dispus retinerea certificatelor de inmatriculare ce apartin microbuzului si remorcii.In cadrul controlului efectuat de catre politisti s-a constatat ca un pasager din microbuz nu purta masca de protectie, context in care, acesta a fost sanctionat contraventional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Acest tip de actiuni vor fi organizate periodic in vederea reducerii riscului rutier si impunerii unui climat de ordine si siguranta rutiera pe drumurile publice din municipiul Bucuresti.