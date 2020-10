Peste 10.000 de romani au fost amendati, in weekend, pentru incalcarea legilor. 745 de soferi au ramas fara permise de conducere

Peste 10.000 de amenzi

"In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 3.500 de sesizari venite din partea cetatenilor, iar, in urma activitatilor desfasurate, au constatat peste 830 de infractiuni si au retinut 745 de permise de conducere.La data de 4 octombrie a.c., politistii au actionat, la nivel national, fiind angrenati in 569 de actiuni, organizate pentru prevenirea faptelor antisociale si pentru siguranta publica. Totodata, s-a intervenit la 3.552 de evenimente, cele mai multe (3.028) fiind sesizate de cetateni prin 112", a transmis Inspectoratul General al Politiei Romane.De asemenea, au fost constatate 832 de infractiuni, 165 de persoane fiind surprinse in flagrant delict.Opt persoane urmarite national sau international au fost depistate, iar, in cauzele instrumentate, au fost dispuse 22 de masuri preventive.Pentru neregulile constatate ieri, politistii au aplicat 10.658 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 4.000.000 de lei si au confiscat bunuri in valoare de aproximativ 6.000 de lei.Politistii rutieri au desfasurat activitati pentru cresterea sigurantei in trafic , fiind constatate 163 de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Au fost retinute 745 de permise de conducere si retrase 215 certificate de inmatriculare.