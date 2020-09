Politia a amendat peste 7.000 de soferi care conduceau masini inmatriculate in alte state pentru ca au pus in pericol traficul rutier

"In cadrul actiunii, au fost verificate 183.443 de autovehicule, dintre care 24.457 inmatriculate in alte state.Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 107.831 de sanctiuni contraventionale, cele mai multe, 101.940, fiind pentru nerespectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice", a transmis IGPR intr-un comunicat de presa.Conducatorii autovehiculelor inmatriculate in alte state care au pus in pericol traficul rutier au primit 7.083 de sanctiuni contraventionale.In aceeasi perioada, la nivel national, au fost retinute 11.181 de permise de conducere (dintre care 709 de permise de conducere conducatorilor autovehiculelor inmatriculate in alte state) si 3.729 de certificate de inmatriculare (dintre care 343 eliberate de autoritati din alte state).Dintre certificatele de inmatriculare retinute conducatorilor autovehiculelor inmatriculate in alte state, 129 au fost retinute pentru lipsa inspectiei tehnice periodice si 144 pentru lipsa asigurarii raspunderii civile auto.Politistii au constatat 1.646 infractiuni , dintre care 97 savarsite de conducatorii autovehiculelor inmatriculate in alte state.Citeste si: