Politia: Viteza si neacodarea de prioritate, principalele cauze ale accidentelor rutiere grave din Romania

Potrivit unui raport al politiei, principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave au fost viteza (17,8%), indisciplina pietonilor (15,8% din total), indisciplina biciclistilor (12,9%), neacordarea prioritatii de trecere pietonilor (8,7%) si neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor (8,2%).Statisticile mai arata ca, in primele opt luni ale acestui an, numarul accidentelor rutiere grave a scazut cu aproape 20%, cel al persoanelor decedate in urma acestor evenimente a scazut cu peste 10%, iar cel al persoanelor ranite grav a scazut cu 22%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.In perioada 7 - 13 septembrie, sub coordonarea Directiei Rutiere, au fost organizate si desfasurate actiuni prin care s-a urmarit prevenirea si combaterea acestor cauze ale accidentelor grave.Politistii au constatat 822 de infractiuni , dintre care 495 de infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice si 327 de alta natura.De asemenea, au fost aplicate 40.877 de sanctiuni contraventionale, dintre care 39.214 la legislatia rutiera (14.931 au fost pentru viteza neregulamentara, 3.662 au fost aplicate pietonilor pentru diferite abateri, alte 2.066 biciclistilor, 796 pentru neacordare de prioritate pietonilor, 297 pentru neacordarea prioritatii vehiculelor si 17.462 alte sanctiuni).In cadrul actiunii au fost retinute 4.879 de permise de conducere, dintre care 1.927 pentru depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise, 586 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice, 786 pentru neacordarea prioritatii de trecere pietonilor, 306 pentru neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor si 1.274 pentru nerespectarea altor norme rutiere care atrag suspendarea dreptului de a conduce.Totodata, au fost retrase 1.316 de certificate de inmatriculare pentru conducerea unor autovehicule avand defectiuni tehnice sau neindeplinirea unor obligatii legale.