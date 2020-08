Soferii sunt amendati pentru ca nu au RCA original la ei, desi polita este platita si se poate verifica

Soferii sunt amendati desi au RCA platit

Astfel, Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) a cerut conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa fie de acord cu modificarea urgenta a alin. (11) de la articolul 10 din cadrul Normei RCA nr. 20/2017.In baza formularii actuale, multi soferi sunt amendati de reprezentantii Politiei Rutiere atunci cand nu au asupra lor exemplarul original al politei RCA, in ciuda faptului ca si-au respectat obligatia legala deincheiere a asigurarii.Amenzile sunt de 1.000-2.000 lei si sunt insotite si de retinerea certificatului de inmatriculare.Propunerea AURSF vizeaza modificarea urgenta a acestui punct, asiguratii putand face dovada si cu polita RCA in format electronic, dar si prin consultarea online a bazei de date administrate de BAAR si prezentareadovezii autoritatii abilitate.De asemenea, AURSF solicita conducerii ASF sa corecteze rapid si alte elemente care tin de digitalizare, in beneficiul asiguratilor si al pagubitilor, cum ar fi, de exemplu, acceptarea realizarii digitale a constatului amiabil.Redam mai jos scrisoare integrala:"Catre,AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARAStimate domnule presedinte,Am participat activ, in ultimele saptamani, la efortul de modificare a Normei 20, pentru a reduce tensiunile existente in piata, care ii afecteaza in mod semnificativ pe consumatori, atat din ipostaza lor de asigurati, cat si in aceea de pagubiti si suntem convinsi ca, atat colegii dumneavoastra din ASF, cat si ceilalti stakeholderi, au apreciat contributia noastra constructiva, axata pe solutii care sa poata rezolva cat mai multe dintre problemele existente.Din pacate, dezbaterea - care a avansat destul de mult in urma intalnirilor avute - a fost amanata pana la inceputul lunii septembrie, la initiativa mai multor stakeholderi. Acest lucru este de natura sa-i afecteze in mod negativ pe consumatorii utllizatori de servicii financiare, care asteptau cu speranta rezolvarea cat mai rapida.Una dintre acestea o reprezinta amenzile primite de soferii care, desi au incheiat asigurarea RCA, nu au in masina exemplarul original al acesteia atunci cand sunt opriti pentru control de reprezentantii Politiei Rutiere.Acest lucru a fost semnalat de curand si in mai multe articole de presa, amenizile pentru neprezentarea asigurarii in original fiind cuprinse intre 1.000 si 2.000 lei, fiind insotite si de retinerea certificatului de inmatriculare.AURSF considera ca, intr-o perioada in care, atat la nivel european, cat si national, digitalizarea reprezinta un obiectiv de prima importanta, mentinerea acestei prevederi reprezinta un anacronism grav.Pe de alta parte, in conditiile in care verificarea pe internet poate fi facuta de orice persoana, intr-o baza de date publica, acest lucru apare cu atat mai nedrept si mai frustrant pentru asiguratii RCA, pedepsiti doar pentru ca nu au asupra lor in original un document, in ciuda faptului ca si-au indeplinit obligatia de incheiere a asigurarii RCA.AURSF face un apel public la dumneavoastra ca, tinand cont de acest aspect, sa fiti de acord cu modificarea urgenta a Normei 20 care se refera la acest aspect, cu care toti stakeholderii au fost in principiu de acord, urmand ca modificarea punctelor care vizeaza modificari de mai mare anvergura, asupra carora exista inca divergente intre stakeholderi, sa aiba loc ulterior, in cursul acestui an.Concret, AURSF va solicita modificarea in regim de urgenta a art. 10, alin. (11) dupa cum urmeaza: (11) Dovada incheierii asigurarii RCA, in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate o constituie:a) polita de asigurare RCA emisa de catre asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa, care poate fi prezentata in format fizic sau in format electronicb) dovada asigurarii de raspundere civi1a a vehiculelor, eliberata de asiguritorii RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea, sau polia de asigurare de frontiera pentru vehiculele inmatriculate sau inregistrate in afara Spaliului Economic European gi a Confederatiei Elveliene.c) de asemenea, asiguratul RCA poate face dovada incheierii asigurarii RCA inclusiv prin consultarea online a bazei de date administrate de BAAR si prezentarea dovezii autoritatii abilitate.De asemenea, consideram ca si alte elemente care tin de digitalizare ar trebui sa fie rapid corectate, in beneficiul asiguratilor si pagubitilor, cum ar fi de exemplu, constatul amiabil, a carui intocmire digitala ar trebui sa constituie o prioritate a modificarilor legislative atat pentru ASF, cat si pentru Parlamentul Romaniei".