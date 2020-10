A pierdut Romania lupta cu pandemia? "E ca in filmul Cernobil. Degeaba bagam sub pres, ca epidemia asta ne intra in casa pe geam"

Romania nu si-a marit capacitatea de testare

Fara teste si fara anchete epidemiologice, lupta cu pandemia este pierduta din start

Scolile au fost deschise fara pregatirea necesara

Fara restrictii radicale, pandemia nu poate fi tinuta sub control

Record de infectare la copii si tineri

Potrivit acelorasi specialisti, autoritatile care au incercat sa tina numarul mic de imbolnaviri prin mentinerea unei capacitati de testare reduse se vor confrunta acum cu un "moment Cernobil", cand adevarul pandemiei ne va lovi direct.Pierderea "luptei cu pandemia" echivaleaza cu un numar de bolnavi peste capacitatea sistemului sanitar, iar specialistii avertizeaza ca Romania se afla deja la un moment in care suntem foarte aproape de aceasta capacitate maxima. Drept urmare, multi pacienti nu vor mai putea beneficia de tratament medical, ceea ce va duce si la o crestere a ratei mortalitatii."Sistemul a inceput sa se colapseze, si este o confuzie pe care multi oameni o fac atunci cand au impresia ca un astfel de colaps se va vedea cumva in interiorul sistemului medical. De fapt, acest colaps se va vedea in afara. Ne putem gandi la metafora chiuvetei, avem un robinet care umple chiuveta si un sistem de drenare ce scoate apa, si asta este sistemul nostru medical. Cand acest sistem intra in colaps, ceea ce se intampla este ca se satureaza, isi pierde capacitatea de a absorbi mai mult. Odata ce sistemul medical se umple, atunci apa se revarsa si deci vom avea pacienti care se vor revarsa in afara sistemului medical. Acolo se va vedea colapsul sistemului medical, iar oamenii vor incepe sa moara intr-o rata mult mai mare. Si in tarile mari, cu sisteme medicale mai bune cum este Italia, odata ce s-a atins acest prag, mortalitatea a sarit foarte brusc de la 5% spre 20%.Acum, cand stim mult mai multe despre manegementul bolii, cand stim ca oxigenul este critic, mortalitatea a scazut foarte mult. A scazut mult mai mult tot in occident, nu la noi, pentru ca noi nu am luat masurile in timp si avem o rata de deces la suta de mii de 4,6. Noi avem mai degraba o mortalitate apropiata de primul val. La ei mortalitatea este mult mai mica, desi vedem zeci de mii de cazuri. Franta are de doua ori mai multi morti decat noi, dar au de cinci, sase ori mai multe cazuri. La noi paradoxul este ca avem un numar mic de infectii cu o mortalitate mare, si de aceea lumea crede ca e din cauza ca sistemul medical nu e performant. Este performant, dar noi nu testam destul ca sa detectam numarul real de cazuri", este de parere medicul Octavian Jurma.In opinia acestuia, cele 1.000 de paturi ATI destinate pacientilor Covid vor fi repede ocupate in perioada imediat urmatoare, in contextul in care vor incepe sa vina pacientii infectati in ultima saptamana."Astazi (luni, 19 octombrie - n.r.), am depasit pragul de 750 de pacienti la ATI, ne taram poate reusim sa mai tinem cumva pe loc numarul de internari la Terapie Intensiva, scotandu-i pe cei care nu au absoluta nevoie. Dar, la cifrele de acum pana cand se vor ocupa toate e doar o chestie de timp. La 1.200 de cazuri pe zi cate am avut in vara, in iulie-septembrie, pana s-au deschis scolile, am avut in medie cam 500 de paturi ocupate pe zi. Acum incep sa vina in ATI cazurile care s-au infectat in urma cu o saptamana, doua. Practic, acest indicator la 14 zile, incidenta la 100.000 de locuitori, cel european, se coreleaza foarte bine cu numarul de cazuri la ATI. De aici vine problema cea mai mare. Astazi avem o medie de 3.643 de cazuri pe zi, media mobila din ultimele sapte zile, iar la o medie de peste 3.500 de cazuri sistemul medical este mult depasit", a precizat acesta.In opinia acestuia, autoritatile nu au reusit sa mareasca semnificativ capacitatea de testare, unul dintre elementele principale prin care pandemia putea fi tinuta sub control. Mult mai grav, in acest context, autoritatile au venit si cu masura deschiderii scolilor, despre care se stia ca reprezinta un factor de risc ce va fi urmat de o crestere a numarului de cazuri."Stim ca de fiecare data, invariabil, cand s-au deschis scolile numarul de cazuri a crescut, mai ales in aceasta pandemie - avem cazul Israelului care a deschis scolile si pe 18 septembrie a intrat in lock-down, iar abia acum observa scaderi semnificative de 50%. Noi suntem exact pe dos, am deschis scolile pe 15 septembrie, ca si cum era o chestie normala de facut. A fost o masura care nu a anticipat dinamica pandemiei.Daca stim ca o sa deschidem scolile, si daca stim ca scolile sunt o zona enorma de risc atunci puteam sa le protejam ca in Germania, cu o baterie de teste. Rolul testelor este dublu, odata in contextul clinic de diagnostic, dar mai ales in ceea ce priveste controlul pandemiei, pentru ca ne permit sa identificam persoanele in perioada nesimptomatica, dar in care sunt infectioase. La Covid asta e problema, ca aceasta perioada dureaza cinci zile, la gripa in 48 de ore vezi imediat simptomele. Singura posibilitate de a scoate acesti oameni din circulatie , de a-i pune in izolare, este prin test. Atunci aceste masuri de testare trebuiau pregatite ca la razboi. Daca eu stiu ca am fost atacat si am reusit sa resping cumva, cu chiu cu vai, dusmanul, atunci eu trebuie sa maresc capacitatea de aparare, nu sa o scad. Si problema cea mai mare este ca nu s-a marit capacitatea de testare", a declarat medicul Octavian Jurma.Acesta subliniaza ca rata de pozitivare ridicata arata numarul enorm de cazuri ce nu sunt descoperite de catre autoritati "Daca aceasta rata de pozitivare ramane constanta, atunci avem o scadere reala a numarului de cazuri. Daca numarul de cazuri scade, dar rata de pozitivare creste ne spune autotamat ca a scazut numarul de teste. Fata de duminica, rata de pozitivare a crescut cu 50% chiar, iar fata de lunea trecuta numarul de teste a scazut cu 20%. Un calcul rapid ne spune ca sunt 500 de cazuri care nu s-au raportat din cauza asta. La rata de pozitivare de duminica, care a fost de 24%, am fi avut 2.952 de noi imbolnaviri. Deci avem o situatie complet aberanta, in care numarul de teste scade. E ca si cum am scoate pustile de pe front in loc sa adaugam arme noi", a subliniat acesta.In opinia acestuia, decizia de a nu spori capacitatea de testare a fost una constienta din partea autoritatilor. "Acum, motivatia, desi este doar o speculatie, pare foarte clar ca a fost o decizie constienta a autoritatilor. Numarul testelor a ramas constant undeva la 20.000. Un procent semnificativ al testelor fiind cele la cerere, iar rata uriasa de pozitivare include testele la cerere, care cel mai adesea se fac pe asimptomatici. Te pregatesti la vreme de pace, e mult mai dificil la vreme de razboi, atunci cand te bombardeaza dusmanul. Aici e problema, ca acum avem tot felul de masuri facute sub presiunea momentul cand se stia de mult in ce stadiu suntem. E greu acum sa te apuci sa califici oameni care sa testeze. Partea asta care era relativ ieftina si usor de facut am neglijat-o complet, pentru ca s-ar fi raportat numere mult mai mari", a precizat acesta.Luni, 19 octombrie, la cele 8.040 de teste efectuate au fost identificate 2.466 de persoane infectate, rezultand o rata de pozitivare de peste 30%. Cu o zi inainte, rata de pozitivare a fost de peste 20%. Toata saptamana anterioara, cand zilnic a fost depasit numarul de 4.000 de noi imbolnaviri, rata de pozitivare a fost de peste 12%.Razvan Chereches, profesor si directorul Departamentului de Sanatate Publica din cadrul FSPAC a Universitatii Babes-Bolyai, este de parere ca fara sa sporeasca capacitatea de testare si fara personalul necesar DSP-urilor pentru anchete epidemiologice, pandemia a fost imposibil de tinut sub control."Acum suntem obligati sa apelam la carantina, ca o ultima modalitate, ca am esuat pe toate celelalte linii. Atat Ministerul Educatiei, cat si cel al Sanatatii au pierdut toata perioada de peste vara, nu s-au pregatit. Pentru toata lumea din domeniul sanatatii publice a fost evident ca odata cu venirea vremii reci si a ploilor toamna oamenii petrec mai mult timp inauntru si inevitabil va duce la cresterea ratei de transmisie. Vara, cand Ministerul Sanatatii spunea ca are lucrurile sub control, de fapt nu aveau nimic sub control. Era doar efectul faptului ca oamenii petreceau mai mult timp afara, unde probabilitatea de transmitere este mai mica.Orice sistem de lupta cu pandemia care se bazeaza pe sistemul medical e destinat esecului, pentru ca sistemul medical este gandit sa faca fata unui trafic normal, ca sa zic asa. Daca am avea un cutremur , in orice oras din Romania, si am avea 5.000 de persoane care ar avea nevoie de spitalizare, nu am avea cum sa le oferim acest lucru pentru ca spitalele nu sunt gandite pentru dezastre. Ori epidemia este un dezastru. E afectarea unui procent extrem de mare din populatie. Sistemul nu este gandit sa faca fata unei astfel de situatii. Singura modalitate prin care noi putem sa avem control asupra epidemiei, dupa modelul Noii Zeelande, Vietnamului, Coreei de Sud, era, in primul rand, sa crestem capacitatea de testare. Asta se putea face in mai multe feluri. Achizitionarea de aparatura si treining pe perioada verii a laborantilor pe tehnica PCR, aici se putea lua legatura cu facultatile de medicina si sa implementeze programe de training.Pe partea de anchete epidemiologice viteza este esentiala, pentru ca daca, cum se intampla acum cand DSP-ul suna contactii cu intarzieri de cateva zile, acele persoane care sunt potential infectate interactioneaza cu zeci de oameni intre timp si dispare orice forma de control. Pentru ca anchetele epidemiologice sa se desfasoare corespunzator, ar fi fost necesar ca personalul DSP sa creasca de cel putin trei ori. Trebuiau alocate fonduri consistente si modificata legislatia astfel incat sa poata lucra in DSP-uri si persoane care nu sunt medici. In toate tarile din Vest anchetele epidemiologice au fost facute de oricine, fie ca vorbim de militari sau studenti. Cu un protocol standardizat, facut bine, ca la orice call center, nici nu trebuie sa inteleaga foarte bine ce intreaba, trebuie doar introduse niste informatii intr-o baza de date", a declarat Razvan Chereches.In opinia acestuia, masura redeschiderii scolilor a fost una consistenta cu contextul de la acea data insa a fost prost implementata. In plus, apropierea alegerilor a modificat si seriozitatea autoritatilor in a veghea la respectarea masurilor de siguranta."Sanatatea publica implica obtinerea beneficiului maxim cu impact minim. Ori, daca am invatat ceva din lockdown-ul din februarie-martie a fost ca impactul economic este unul masiv. Ori impactul economic inseamna implicit si impactarea sanatatii populatiei, vorbim de bolnavi cronici care nu mai pot ajunge la spital, de oameni care isi pierd locurile de munca, carora le este afectata starea mintala, care la randul ei este legata de bolile cronice. Deci, aici trebuia gasit un echilibru, plus faptul ca nu avem niciun fel de certitudine cand va inceta pandemia. Si atunci, desigur, deschiderea scolii a fost o masura ok. Dar, normele s-au dat extrem de tarziu, au pus o presiune enorma pe scoli si pe profesori, pentru ca peste vara Ministerul Educatiei a stat intr-o dulce relaxare si a visat ca totul va fi bine in ciuda avertismentelor date de toti specialistii in sanatate publica. In clase acum, sansele de infectare sunt extrem de reduse pentru ca lumea poarta masti, exista distanta. Insa pauzele sunt putin reglementate, atunci cand copiii isi dau jos mastile - Ministerul ar fi trebuit sa gaseasca o solutie sa existe niste supraveghetori de pauze.Apoi, un alt factor de risc au fost aglomerarile la intrarea in scoli, unde s-a stat fara masca si au reprezentat adevarate focare. Aici se putea la fel reglementa usor daca autoritatile locale dadeau ordin politiei locale sa se asigure ca toata lumea poarta masca. Nu s-a facut asta pentru ca, nu-i asa, in doua saptamani urmau alegerile locale si prioritatea a fost securizarea voturilor. Un numar de 200 de amenzi zilnice inainte de alegeri a fost ridicol. Ordinul a fost sa se dea avertisment sau sa se ignore. Politia se executa la ordinul primarului. Daca acesta zice dati amenzi se dau amenzi, daca nu zice nimic, nu se da nimic", a precizat Razvan Chereches.In ceea ce priveste amenzile date de catre autoritati pentru nerespectarea restrictiilor sanitare in ultimele doua zile au fost inregistrate peste 7.000 de sanctiuni acordate. Pe 27 septembrie, autoritatile au raportat doar 279 astfel de sanctiuni acordate in ziua precedenta.In opinia medicului Octavian Jurma, restrictiile progresive impuse de catre autoritati acum arata faptul ca autoritatile nu au inteles lectiile primului val al pandemiei."Cred ca se repeta greselile din primul val in care se iau masurile astea progresiv, hai sa mai facem ceva, nu merge, hai sa mai facem inca ceva, nu merge, si tot asa. Precum Israelul, in 18 septembrie a luat masuri si Spania, dar de abia ce a reusit acum sa intre intr-un platou. Israelul e deja de doua saptamani pe scadere. Ei au luat masuri radicale. Matematic e mai simplu sa intervii rapid la inceput, cu cat intervii mai tarziu cu atat e mai greu sa opresti raspandirea. E ca la franare la masina, una e sa franezi la 100km/h si alta e la 40 km/h. Iar daca franarea nu e una brusca, atunci incetinirea va dura si mai mult. Si asta este cu adevarat ingrijorator, ca la noi in Bucuresti cu o rata de peste 3 la mie mai stam de vorba daca mastile sa fie obligatorii. Deja in curand vor fi inutile, pentru ca odata ce epidemia a intrat in casele oamenilor si o transmitem cand ne vizitam unii pe ceilalti - pentru ca nu purtam masti si in casa cand ne intalnim cu prietenii - probabilitatea de a ne infecta in cercul intim de prieteni a crescut", a precizat acesta.Potrivit acestuia, una din cauzele care au determinat acest tip de raspuns din partea autoritatilor a fost chiar politizarea temei pandemiei."Problema cea mai mare a fost ca noi parca incercam sa stabilim adevarul printr-un sens de consens sau printr-un soi de dezbatere politica, dar stiinta prin natura ei de aia apelam la ea, cand trebuie sa aflam adevarul, ca in jurul adevarului sa formam consensul. Acum fiecare partid incerca sa capete un avantaj politic pentru ca epidemia este subiect politic, dupa cum vedem si campania de recrutare a PSD , si batalia se va da pe Covid. In Israel in 30 de zile au rezolvat epidemia. Nu le-au redus din pix ca noi. E ca in filmul Cernobil. Degeaba bagam sub pres, pentru ca epidemia asta ne intra pe geam in casa. Nu poti sa maschezi. Scazi numarul de cazuri cand nu testezi, dar ii vedem ca nu testeaza", a declarat acesta."Sigur, putem accepta ca in saptamanile si lunile trecute nu s-au luat unele masuri sporite a capacitatii de raspuns, insa trebuie sa intelegem 30 de ani de indiferenta si incompetenta nu pot fi compensati in cateva luni de eforturi. Este clar ca acum platim de fapt nota de plata pentru cei 30 de ani in care guvernele nu au investit in infrastructura medicala si ne-am trezit acum cu DSP-urile nefunctionale, cu sectiile ATI insuficiente, cu personal medical insuficient, cu reteaua de medicina scolara ineficienta, inexistenta in multe locuri si asa mai departe. Pe acest ritm inregistrat in ultimele zile, cel mai probabil la sfarsitul saptamanii acesteia cele 1.040 de paturi de terapie intensiva vor fi ocupate", este de parere si Radu Tincu, medic de terapie intensiva in cadrul sectiei de Terapie Intensiva - Toxicologie a Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti.In a cincea saptamana de scoala, 12-18 octombrie 2020, numarul cazurilor de infectare cu noul Coronavirus pentru grupa de varsta 0-19 ani a fost cel mai mare de pana acum, de 1.692, potrivit unei analize realizata de publicatia Edupedu.ro . Fata de numarul de cazuri din prima saptamana, cresterea este cu 155%, iar fata de numarul total de cazuri intregistrat de la inceputul pandemiei pana acum, 11.765, cazurile de saptamana trecuta reprezinta 14,4%.Astfel, in perioada de la inceperea cursurilor scolare, 14 septembrie, pana pe 18 octombrie au avut loc 5.323 de cazuri la persoane din grupa de varsta 0-19 ani, cele mai multe in grupa 10-19 ani (3.733), de varsta scolara. Ceea ce inseamna ca in cinci saptamani de la inceperea scolii au fost semnalate peste 80% din totalul cazurilor la aceeasi grupa de varsta in intreaga perioada de la inceputul pandemiei.Astfel, potrivit sursei citate, numarul mediu zilnic de cazuri de infectare cu Sars-CoV-2 la grupa de varsta 0-19 ani a avut o crestere cu 155% in saptamana 12-18 octombrie fata de prima saptamana de scoala. In prima saptamana de scoala au fost inregistrate, cumulat, 664 de cazuri pe intervalul de varta 0-19 ani. Media cazurilor zilnice a fost de 94. In a doua saptamana de scoala au fost cu 14,1% mai multe cazuri (758). Media cazurilor zilnice a urmat si ea la 108. In saptamana a treia numarul a crescut la 926, cu 22,16% peste a doua saptamana. In saptamana a patra cresterea a fost de peste 38%.Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, 19 octombrie, ca intreaga societate a fost aruncata in haos de pandemie si, evident, si scolile, si ca e clar sa s-au luat decizii bune, dar s-au facut si erori, admitand ca si el, si autoritatile invata din mers."Guvernul lucreaza la aceste chestiuni si in fiecare zi mai apare cate un progres si lucrurile se vor rezolva. Trebuie sa ne obisnuim cu faptul ca aceasta pandemie ne-a luat pe nepregatite. Cand a venit pandemia la noi, rezervele erau pe zero. Asa le-a lasat Guvernul PSD, pe zero. De atunci gestionam pandemia, acolo unde ar fi trebuit sa existe o rezerva. S-a inceput cu achizitiile de tablete. Din varii motive ele nu au fost duse la bun sfarsit, insa lucrurile se vor rezolva", a declarat seful statului.