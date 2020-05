Adolescent anchetat dupa ce a santajat conducerea unei unitati de invatamant din Constanta

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, in urma cercetarilor intr-un dosar penal pentru santaj, politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice au retinut un tanar de 17 ani, banuit de comiterea faptei."Din cercetari a reiesit faptul ca, la data de 9 mai, minorul ar fi trimis un e-mail catre o unitate de invatamant din municipiul Constanta, prin care ar fi constrans conducerea institutiei sa isi prezinte demisia, in mod contrar fiind folosite date si informatii personale pe care acesta le-ar fi obtinut in mod ilegal", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Marti, politisti din cadrul B.C.C.O. Constanta, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara in Bucuresti, iar acolo a fost gasit adolescentul.Miercuri, el a fost prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, magistratii luand masura controlului judiciar pentru 60 de zile.