Agresorul de la ziua lui Ion Iliescu are legaturi cu UDMR?

Unul dintre tinerii scandalagii care i-a stricat ziua de nastere lui Ion Iliescu are o antipatie si o ura mai veche fata de liderul de onoare al PSD, avand in vedere ca in luna octombrie a anului trecut l-a numit pe social democratul Serban Nicolae "lacheul lui Iliescu".

George Simion impreuna cu cativa tineri s-au prezentat, marti, 3 martie 2009, la ziua presedintelui de onoare al PSD, Ion Iliescu, cu lumanari.

"Cadoul" se voia pe cat de nepotrivit pentru o zi de nastere, pe atat de "plin de semnificatie". Tinerii spun ca astfel ii ureaza fostului presedinte "sa traiasca ani multi sa plateasca pentru crimele din '89".

"Am venit sa-i uram 'La multi ani' si sa traiasca sa plateasca pentru crimele din '89", a spus Simion, in fata camerelor de luat vederi.

Tinerii, cu varste cuprinse intre 22 si 23 de ani, il acuza pe Ion Iliescu ca "nu a platit pentru crimele de la Revolutia din 1989". Acestia au venit cu tricouri care il aveau pe Ion Iliescu spanzurat si capete de mort.

Desi nu au existat la fel de multe invective ca in cazul incidentului de anul trecut, fotografiile facute la fata locului demonstreaza ca tanarul care l-a agresat verbal pe Ion Iliescu este acelasi care, anul trecut, a sarit sa-l agreseze pe Serban Nicolae.

"Comunist", "nesimtit" si "lacheu al lui Iliescu" au fost cuvintele pe care un reprezentant al asociatiei "Noii golani" i le-a adresat senatorului PSD Serban Nicolae, imediat dupa incheirea dezbaterilor din Senat, pe ordonanta CNSAS, de pe data de 15 octombrie 2008.

Intre Serban Nicolae si Ion Iliescu exista o prietenie mai veche despre care stia si George Simion. La acea vreme tanarul se afla la Senat dupa ce a fost invitat al senatorului UDMR Peter Eckstein Kovacs. La vremea respectiva, senatorul UDMR a dezmintit ca ar avea vreo legatura cu tanarul agresor.

George Simion s-a ridicat de la balconul Senatului, unde asistase la dezbaterea pe tema ordonantei CNSAS si i s-a adresat cu "comunistule" senatorului PSD, Serban Nicolae. Acesta i-a facut semn lui Simion sa continue discutia pe hol. "Esti un comunist", "nesimtit", "lacheul lui Iliescu", a continuat reprezentantul "Noilor golani" in holul Senatului.

Senatorul PSD nu s-a lasat insa mai prejos si i-a replicat: "Cine esti tu.(...) Mi te adresezi tu mie cu "ma", vorbeste cu maica-ta asa, care te invata cu ma". In finalul disputei dintre cei doi, senatorul PSD i-a spus tanarului pe un ton amenintator ca "ne mai intalnim noi".

Comentand incidentul, Serban Nicolae a declarat: "Am sa cer sa verific cine l-a adus in sala, cine raspunde de asemnea lucruri. (...) Mi se pare un comportament tipic pentru asemenea mentalitate."

Irina Ursu

