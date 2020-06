Alte perchezitii in dosarul deseurilor periculoase de la Dobroiesti. Inca doua persoane retinute

Sute de deseuri medicale, aruncate pe camp

Potrivit politiei, in urma verificarilor, a fost identificata la punctul de lucru al unei societati comerciale o semiremorca, in care se aflau depozitate alte cantitati de deseuri medicale periculoase, ce trebuiau distruse in maxim 24 de ore, conform normelor legale in materie (acestea se aflau depozitate din luna aprilie a.c.).In urma probatoriului administrat politistii ilfoveni au retinut cele doua persoane pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de astazi, acestia sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu cu propunere de arestare preventiva.La 14 mai, politistii ilfoveni au fost sesizati cu privire la existenta unei cantitati apreciabile de deseuri medicale periculoase, colectate de la mai multe unitati spitalicesti din Bucuresti si abandonate pe un camp din localitatea Dobroiesti, judetul Ilfov.Pe 11 iunie, au fost facute 13 perchezitii de politistii si Garda de Mediu, la domiciliile si sediile mai multor persoane fizice si juridice, banuite de nerespectarea masurilor privind eliminarea deseurilor medicale periculoase.Perchezitiile au avut loc in mai multe judete, respectiv judetul Ilfov, Dolj si Municipiul Bucuresti. Atunci 16 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov pentru cercetari.De asemenea, a fost indisponibilizata o autoutilitara,au fost ridicate documente care atesta trasabilitatea deseurilor medicale periculoase si a fost inchisa temporar activitatea unei societati comerciale din judetul Dolj si sanctionata contraventional cu amenda In urma probatoriului administrat, la data de 11 iunie a.c., a fost retinut pentru 24 de ore un barbat, in varsta de 31 de ani, ulterior fata de acesta, judecatorul de drepturi si libertati dispunand arestarea preventiva pentru 30 zile.In prezent, cercetarile sunt continuate de catre politistii Serviciului Arme Explozibili si Substante Periculoase Ilfov, in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de "neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de colectare, tratare, transport , valorificare si eliminare a deseurilor periculoase", urmarirea penala fiind efectuata sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu.Citeste si: