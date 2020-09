Ancheta a Comisiei de Jurisdictie a Colegiului Medicilor Bucuresti in cazul medicului ce ar fi mers la serviciu avand o stare febrila

"Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti s-a autosesizat, ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public si a comunicatului Spitalului Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" din Bucuresti, care face referire la cazul unui medic ce ar fi mers la serviciu avand o stare febrila, fara sa realizeze corect triajul epidemiologic. Investigatia Comisiei de Jurisdictie va analiza punctele de vedere ale medicului si conducerii spitalului, precum si toate documentele medicale, ale anchetei epidemiologice si ale anchetei disciplinare de la nivelul institutiei", afirma sursa citata.Sefa Sectiei Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) de la Maternitatea ''Bucur'' este infectata cu noul coronavirus , iar in prezent este in curs de finalizare o ancheta epidemiologica, informa luni conducerea Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" din Bucuresti."In cursul zilei de vineri, 4 septembrie, doamna doctor Rodica Ologu, sef de sectie ATI Maternitatea 'Bucur', s-a prezentat la serviciu, fiind de garda, desi prezenta simptome sugestive pentru infectia cu COVID-19. Cu buna stiinta, doctorita Ologu a evitat completarea rubricii de temperatura din cadrul chestionarului de triaj, desi prezenta febra", afirma sursa citata.Potrivit aceleiasi surse, medicul a purtat echipament de protectie pe toata durata garzii si a stat izolata in cabinet."Ulterior, doctorita Ologu s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului "Sfantul Ioan", unde a fost izolata corespunzator si testata. Rezultatul a iesit pozitiv si a fost transferata la Institutul "Victor Babes". A fost demarata imediat ancheta epidemiologica, care se afla in curs de finalizare", informa sursa citata.