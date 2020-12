Ancheta dupa ce un consilier judetean care avea COVID-19 si era in izolare a mers la sedinta Consiliului Judetean Tulcea

Politia Judeteana Tulcea a transmis ca politistii s-au sesizat din oficiu in legatura cu acest caz."In urma informatiilor aparute in spatiul public, referitor la faptul ca un barbat din comuna Jijila, judetul Tulcea, nu ar fi respectat masura izolarii la domiciliu, va facem cunoscut faptul ca politistii tulceni s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, urmand a fi efectuate cercetari in scopul clarificarii situatiei de fapt si a dispunerii masurilor conform constatarilor", a transmis IPJ Tulcea.Consilierul judetean PNL Ionel Racheleanu s-a prezentat, vineri, la sedinta Consiliului Judetean Tulcea desi se afla in izolare la domiliciu pentru ca fusese diagnosticat cu COVID-19. El ar fi obtinut o adresa din partea Directiei de Sanatate Publica pentru a merge la Spitalul Judetean Tulcea pentru o analiza medicala, dar s-a prezentat la sedinta CJ.Ionel Racheleanu s-a aparat spunand ca nu mai transmite boala si ca sambata era ultima sa zi de izolare.Presedintele Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu , i-a transmis consilierului judetean sa iasa din sala, in caz contrar acesta urma sa fie evacuat. Ionel Racheleanu s-a conformat si a iesit din sala.