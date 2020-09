Ancheta extinsa in cazul politistilor din Iasi acuzati ca ofereau protectie unui restaurant ca sa manance gratis

Doi agenti de la Serviciul Rutier au fost pusi sub acuzare de procurorii DNA, arata Ziarul de Iasi. Potrivit sursei citate, unul dintre ei, Bogdan Toderascu, a fost deja plasat sub control judiciar. Al doilea, Liviu Andrei, e suspect.Cei doi politisti sunt primii de la Serviciul Rutier (structura care se ocupa de judet, spre deosebire de Biroul Rutier, care se ocupa de municipiu) care au fost pusi sub acuzare in acest dosar, mai arata sursa citata.Potrivit sursei amintite, Bogdan Toderascu si Liviu Andrei sunt doar doi dintre politistii indicati de martorul sub acoperire care a lucrat cu DNA in acest dosar. E vorba chiar de un fost angajat de la Mamma Mia, C.A.P., care, potrivit unor surse din Politie, ar fi chiar finul sefului Serviciului Rutier, Mihai Soric.Doar Toderascu stie, pana acum, in concret, ce acuzatii ii aduce DNA. Surse juridice ne-au precizat ca acesta ar fi acuzat de cinci acte materiale de luare de mita, toate constand in pretinderea si primirea de produse alimentare de la Mamma Mia. E vorba de pizza, piept de pui sau aripioare, pe care Toderascu le-ar fi primit fara a plati, in 2019, mai arata Ziarul de Iasi