Ancheta in cazul copiilor din Iasi care au murit dupa ce ar fi mancat struguri stropiti cu pesticide. Se banuieste ca ar fi vorba despre o alta substanta toxica

Surse din cadrul anchetei au precizat pentru reporterii BZI ca fratii nu au murit din cauza strugurilor. Ca sa ajunga la aceasta varianta, anchetatorii au facut mai multe verificari si au discutat cu mama copiilor. Aceasta a precizat ca strugurii pe care ii avea in curte nu au fost stropiti cu nicio substanta. Totusi, ceva s-a intamplat. Femeia spune a facut legatura intre struguri si moartea micutilor pentru ca, in ziua respectiva, pe langa mancarea obisnuita pe care le-a dat-o copiilor, strugurii erau singura varianta care le-ar fi putut crea probleme.Mama copiilor ar fi declarat anchetatorilor ca micutii au mancat struguri impreuna cu ea pe data de 21 august, in jurul orei 17:00. Femeia a precizat ca dupa ce a mancat struguri impreuna cu copiii sai, a simtit un disconfort in zona buzelor, insa nu a dat importanta prea mare. A doua zi, in jurul orei 19:30, femeia a sunat disperata la numarul unic de urgente 112 si a cerut ajutor. Ea a precizat ca micutii se simt rau. Un echipaj medical a ajuns la fata locului, insa unul dintre copii deja decedare. Cel de-al doilea a fost transportat de urgenta la spital, insa a intrat in stop cardio-respirator si a murit si el.Conform specialistilor din domeniul fitosanitar, citati de Buna ziua Iasi substantele folosite pentru stropirea fructelor, poti avea reactii adverse, dar nu ar aduce deceseulCiteste si: