Ancheta la un spital din Iasi: Paznicii sunt acuzati ca iau mita de la cei care aduc pachete pacientilor

Managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, medicul Carmen Dorobat, sustine ca a cerut firmei de paza sa verifice acuzatiile aduse angajatilor si sa remedieze situatia, precizand totodata ca unitatea medicala a inceput o ancheta interna in acest caz.Ancheta de la Spitalul de Boli Infectioase a fost declansata dupa ce"Avand in vedere aspectele negative prezentate in spatiul public privind unii angajati ai firmei de paza, conducerea Spitalului de Boli Infectioase anunta ca a declansat o ancheta in acest sens si va solicita firmei de paza sa ia masuri urgente pentru remedierea situatiei.Rugam pe aceasta cale pe toti pacientii si vizitatorii care au cunostinta de aceste aspecte sa aduca la cunostinta direct conducerii spitalului pe mail-ul secretariat@infectioase.ro. Suntem constienti ca astfel de aspecte aduc prejudicii calitatii actului medical si pun in umbra profesionalismul cadrelor medicale", a precizat, sambata, managerul Spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat.La sfarsitul lunii aprilie, prefectul de Iasi, Marian Grigoras, a solicitat conducerii Politiei sa verifice activitatea firmei de paza de la Spitalul de Boli Infectioase, dupa ce un bolnav confirmat cu noul coronavirus a fugit din spital. Barbatul a fost gasit ulterior intr-o comuna situata la cativa kilometri de Iasi.