Anchetă penală pentru vătămare corporală la un azil de bătrâni din Prahova. ”Medicul mi-a spus că tata pare căzut din avion” FOTO

Din cauza stării precare de sănătate, bătrânul a fost internat de urgență direct în terapie intensivă la Spitalul Județean din Ploiești unde medicii au descoperit fisuri ale coastelor și ”răni de dată recentă”. Pentru că existau suspiciuni de agresiune, spitalul a solicitat ancheta poliției și o expertiză a medicului legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală.”Urmare a plângerii și a verificărilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Câmpina, s-au sesizat cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală.Activitățile de urmărire penală se efectuează sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina”, se arată într-un comunicat al Biroului de Presă al Poliției Prahova.Fiica bătrânului a explicat că tatăl său a fost diagnosticat cu demență, iar din cauza bolii, acesta avea nevoie să fie supravegheat în mod constant. Cât timp femeia a lucrat de acasă și-a putut permite să aibă grijă personal de tatăl său, dar, începând din septembrie a fost anunțată de către angajator că va relua programul de lucru cu prezență fizică, motiv pentru care a ales soluția internării bătrânului într-un azil privat.Bătrânul a fost internat în data de 12 septembrie la Casa Bunicilor din Câmpina, unde a rămas până în data de 31 august, când fiica lui a decis să-l externeze de urgență, șocată fiind e halul în care își regăsise tatăl după doar câteva săptămâni.În perioada cât a avut tatăl internat la căminul din Câmpina, fiica lui a explicat, într-o sesizare adresată presei locale, că a întâmpinat dificultăți în comunicarea cu doctorul care administra azilul: nu a fost lăsată să-și viziteze tatăl conform programului afișat și avea nevoie de acordul medicului pentru a putea vorbi măcar la telefon cu bătrânul.”Bătrânii internați acolo nu au voie cu telefon mobil. Poți vorbi cu ei doar dacă suni pe telefonul instituției și dacă medicul dă aprobare”, a explicat fiica bătrânului.A reușit să urce în camera tatălui său abia după lungi insistențe, iar când l-a văzut a avut un șoc, explica femeia. Și-a găsit tatăl în aceleași haine cu care fusese internat cu două săptămâni înainte, doar că murdare, avea unghiile ”murdare și negre”, era ”umflat pe părțile laterale ale feței”, era slăbit ”cu burta lipită de șira spinării”, părea ”deshidratat și distrofic”, nu avea pilotă, iar lenjeria de pe pat era murdară.”Eram înmărmurită și simțeam că tatăl meu nu este deloc bine, iar ceea ce văzusem mă speriase foarte tare”, a explicat femeia.Pe 1 septembrie a reușit să obțină transferul tatălui său într-un alt azil de bătrâni. Abia atunci avea să afle că pe corpul bătrânului sunt multiple vânătăi.”Pe parcursul drumului tatăl meu a reușit mai greu, dar ne-a spus că acolo era ca la pușcărie”, a explicat femeia în sesizarea adresată presei.La cel de-al doilea azil, bătrânul a fost examinat de către o asistentă care s-a speriat atunci când a văzut corpul plin de vânătăi al pacientului internat în ziua respectivă și a decis să-i anunțe familia, trimițând totodată și un set de fotografii explicite.”Dânsa (asistenta celui de-al doilea azil de bătrâni n.r.) mi-a comunicat că prezintă plăgi imense de lovituri pe aproape tot corpul și că nu i-a fost dat sa vadă așa ceva”, a explicat fiica bătrânului. Speriată, femeia a acceptat ca tatăl său să fie transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.A fost internat inițial la Spitalul Municipal din Câmpina, iar ulterior transferat la Ploiești, la Spitalul Județean de Urgență, pentru că se impunea un consult venit din partea unui medic neurolog.”Ajunși la spitalul Județean Ploiești, știind că în județ există singurul centru al Institutului Medicolegal și că acesta se afla în Ploiești, am anunțat cadrele medicale că tatăl meu a fost victima a unei agresiuni și că doresc o expertiză (certificat) medico-legală.Medicul neurochirurg din cadrul spitalului Județean care îl are sub observație pe tatăl meu, mi-a explicat că, din cauza loviturilor multiple și recente, mai ales a acelora din zona capului, acesta pare ca și căzut din avion , dar viu și că este asemenea unei persoane intrate într-o comă superficială.Domnul doctor mi-a mai spus că are câteva coaste rupte, la coloană de asemenea sunt ceva fisuri și a indicat locul acestora (în apropierea osului sacral) însă nu am reținut. Tot domnul doctor mi-a spus că starea tatălui meu este una foarte gravă, că ar fi de operat cheagurile de sânge formate la cap datorită loviturilor, unele dintre ele chiar nu mai vechi de o zi, însă starea gravă a acestuia nu permite”, a precizat fiica bărbatului.Medicii de la Spitalul Județean din Ploiești au sesizat poliția cu privire la bărbatul adus de la căminul de bătrâni, întrucât există suspiciune de agresiune. Pacientul urmează să fie examinat de un medic legist care se va pronunța cu privire la rănile de pe corp. În paralel, fiica bătrânului a depus și ea o plângere la Poliția din Câmpina. În cursul zilei de luni, 6 septembrie, au fost preluate imaginile surprinse de pe camerele de luat vederi, iar administratorul căminului de bătrâni urmează să fie audiat în cauză.Medicul Eugenia Stănărângă, administratorul azilului de bătrâni, neagă acuzațiile care i se aduc și susține că bătrânul a fost adus la cămin deja cu vânătăile pe corp, fiica sa semnând o declarație în acest sens la internare.Surse medicale au precizat însă că pe corpul bătrânului sunt răni de dată recentă, unele provocate cu o zi înainte de data prezentării la spital. Totuși medicii de la Spitalul Județean nu s-au putut pronunța cu privire la cauza vânătăilor, dacă sunt făcute prin cădere sau în urma unor lovituri cu un corp dur. Medicul legist urmează să stabilească acest detaliu esențial pentru cursul anchetei.Fotografiile puse la dispoziție de fiica bătrânului sunt șocante. Corpul bărbatului este pur și simplu acoperit cu vânătăi în special în zona spatelui și a feselor, dar și pe interiorul coapsei și în zona capului (urechea stângă). Femeia recunoaște că tatăl ei mai cădea în casă, dar niciodată nu a fost atât de plin de răni, mai ales în zone în care, teoretic, este greu să te lovești atunci când cazi din pat (pe partea interioară a pulpei, de exemplu). În plus medicii de la Județean au confirmat că unele dintre răni sunt de dată recentă, chiar din ziua de dinaintea prezentării la Unitatea de Primiri Urgențe.